https://ria.ru/20250421/forum-2012521921.html
В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум
В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум - РИА Новости, 21.04.2025
В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум
Казань станет первым из российских городов, который примет Малайзийский урбанистический форум, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:34:00+03:00
2025-04-21T14:34:00+03:00
2025-04-21T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Казань станет первым из российских городов, который примет Малайзийский урбанистический форум, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина. Заявление прозвучало в Москве на пресс-конференции, посвященной проведению и подготовке к XVI Международному форуму "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Большой форум, состоящий из четырех треков, посвященный вопросам строительства, недвижимости, девелопмента, урбанистики, архитектуры. Малазийский форум по урбанистике впервые будет проходить в России в партнерстве с Казанским Приволжским федеральным университетом", – заявила Минуллина. Малайзийский форум по урбанистике пройдет в рамках выставки недвижимости на KazanForum. ХVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Форум станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента России Владимира Путина с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20250321/tatarstan-2006411224.html
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казань, россия, малайзия, республика татарстан (татарстан), урбанистика
Республика Татарстан, Казань, Россия, Малайзия, Республика Татарстан (Татарстан), Урбанистика
В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум
Малайзийский урбанистический форум впервые состоится в Казани
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Казань станет первым из российских городов, который примет Малайзийский урбанистический форум, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина.
Заявление прозвучало в Москве на пресс-конференции, посвященной проведению и подготовке к XVI Международному форуму "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"Большой форум, состоящий из четырех треков, посвященный вопросам строительства, недвижимости, девелопмента, урбанистики, архитектуры. Малазийский форум по урбанистике впервые будет проходить в России в партнерстве с Казанским Приволжским федеральным университетом", – заявила Минуллина.
Малайзийский форум по урбанистике пройдет в рамках выставки недвижимости на KazanForum.
ХVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Форум станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента России Владимира Путина с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.