https://ria.ru/20250421/forum-2012521921.html

В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум

В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум - РИА Новости, 21.04.2025

В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум

Казань станет первым из российских городов, который примет Малайзийский урбанистический форум, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:34:00+03:00

2025-04-21T14:34:00+03:00

2025-04-21T14:34:00+03:00

республика татарстан

казань

россия

малайзия

республика татарстан (татарстан)

урбанистика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4cf96dd666e4123baed76656b80b01a6.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Казань станет первым из российских городов, который примет Малайзийский урбанистический форум, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина. Заявление прозвучало в Москве на пресс-конференции, посвященной проведению и подготовке к XVI Международному форуму "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Большой форум, состоящий из четырех треков, посвященный вопросам строительства, недвижимости, девелопмента, урбанистики, архитектуры. Малазийский форум по урбанистике впервые будет проходить в России в партнерстве с Казанским Приволжским федеральным университетом", – заявила Минуллина. Малайзийский форум по урбанистике пройдет в рамках выставки недвижимости на KazanForum. ХVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Форум станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента России Владимира Путина с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20250321/tatarstan-2006411224.html

https://ria.ru/20250411/tatarstan-2010723499.html

казань

россия

малайзия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, малайзия, республика татарстан (татарстан), урбанистика