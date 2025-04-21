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"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая - РИА Новости, 21.04.2025
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12:29 21.04.2025
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"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая
"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая - РИА Новости, 21.04.2025
"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая
IX ежегодный "ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая в "Северной Башне" в Московском международном деловом центре "Москва... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:29:00+03:00
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медиа
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. IX ежегодный "ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая в "Северной Башне" в Московском международном деловом центре "Москва Сити", сообщает пресс-служба компании. "ТелеМультиМедиа Форум" – экспертная площадка для обсуждения медиапотребления и телесмотрения, а также тренд-аналитики развития бизнеса в цифровой медиасфере и выработки идей о будущем отрасли. В рамках форума пройдут пленарная дискуссия лидеров отрасли "Cтратегия формирования единого цифрового пространства с учетом новых смыслов и привычек аудитории как вызов для медиабизнеса", сессии "Технологические сервисы для медиа рынка. Автостопом в будущее цифрового ТВ-2", "Онлайн-видеосервис как бизнес – ключевые составляющие успеха", "Инновации рекомендательных сервисов: интеграция социальных элементов, критическое восприятие зрителя и ответственность медиаплатформ" и стендап-лекция "Не для тиктока!" Возможности генерации видео для индустрии медиа". Организаторами конференции выступают "TMT Конференции", "Телеспутник" и TelecomDaily.
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медиа, москва, россия
Медиа, Москва, Россия
"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая

"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" пройдет 29 мая в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете
Международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ Москва-Сити) на рассвете - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. IX ежегодный "ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая в "Северной Башне" в Московском международном деловом центре "Москва Сити", сообщает пресс-служба компании.
"ТелеМультиМедиа Форум" – экспертная площадка для обсуждения медиапотребления и телесмотрения, а также тренд-аналитики развития бизнеса в цифровой медиасфере и выработки идей о будущем отрасли.
В рамках форума пройдут пленарная дискуссия лидеров отрасли "Cтратегия формирования единого цифрового пространства с учетом новых смыслов и привычек аудитории как вызов для медиабизнеса", сессии "Технологические сервисы для медиа рынка. Автостопом в будущее цифрового ТВ-2", "Онлайн-видеосервис как бизнес – ключевые составляющие успеха", "Инновации рекомендательных сервисов: интеграция социальных элементов, критическое восприятие зрителя и ответственность медиаплатформ" и стендап-лекция "Не для тиктока!" Возможности генерации видео для индустрии медиа".
Организаторами конференции выступают "TMT Конференции", "Телеспутник" и TelecomDaily.
Зрители в зале - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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