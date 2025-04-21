https://ria.ru/20250421/forum-2012489588.html

"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая

"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая - РИА Новости, 21.04.2025

"ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая

IX ежегодный "ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая в "Северной Башне" в Московском международном деловом центре "Москва... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:29:00+03:00

2025-04-21T12:29:00+03:00

2025-04-21T12:29:00+03:00

медиа

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984949187_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4f05c0b5d0946a674d33b8bd4e71bed6.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. IX ежегодный "ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы" состоится 29 мая в "Северной Башне" в Московском международном деловом центре "Москва Сити", сообщает пресс-служба компании. "ТелеМультиМедиа Форум" – экспертная площадка для обсуждения медиапотребления и телесмотрения, а также тренд-аналитики развития бизнеса в цифровой медиасфере и выработки идей о будущем отрасли. В рамках форума пройдут пленарная дискуссия лидеров отрасли "Cтратегия формирования единого цифрового пространства с учетом новых смыслов и привычек аудитории как вызов для медиабизнеса", сессии "Технологические сервисы для медиа рынка. Автостопом в будущее цифрового ТВ-2", "Онлайн-видеосервис как бизнес – ключевые составляющие успеха", "Инновации рекомендательных сервисов: интеграция социальных элементов, критическое восприятие зрителя и ответственность медиаплатформ" и стендап-лекция "Не для тиктока!" Возможности генерации видео для индустрии медиа". Организаторами конференции выступают "TMT Конференции", "Телеспутник" и TelecomDaily.

https://ria.ru/20250417/apostol-2011835491.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медиа, москва, россия