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Форум НРФ Регионы вновь пройдет под эгидой Национальной недели HR и рекламы - РИА Новости, 21.04.2025
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09:00 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/forum-2012191722.html
Форум НРФ Регионы вновь пройдет под эгидой Национальной недели HR и рекламы
Форум НРФ Регионы вновь пройдет под эгидой Национальной недели HR и рекламы - РИА Новости, 21.04.2025
Форум НРФ Регионы вновь пройдет под эгидой Национальной недели HR и рекламы
Национальный рекламный форум - Регионы пройдет 18-19 сентября в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо", сообщают организаторы форума. РИА Новости, 21.04.2025
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2025-04-21T09:00:00+03:00
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форум
реклама
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальный рекламный форум - Регионы пройдет 18-19 сентября в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо", сообщают организаторы форума.Второй год форум пройдет под эгидой Национальной недели HR и рекламы - события, которое объединяет специалистов в области внутренних и внешних коммуникаций. Участники мероприятия обсудят вопросы развития рекламы в регионах. "При этом ключевая особенность НРФ Регионы остается неизменной: здесь сочетается общеиндустриальная повестка с детально подобранными темами, которые затрагивают интересы тех, кто работает за пределами столицы", - отмечают организаторы.Как указал первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), глава оргкомитета НРФ Регионы Валентин Смоляков, внутренний рынок продолжает оставаться ключевым для российского бизнеса, в связи с чем крупные федеральные игроки активно ищут оптимальные способы взаимодействия с местной аудиторией, а малый и средний бизнес нуждается в эффективной коммуникационной поддержке."Единое стремление к определению собственной траектории развития и формированию уникальной идентичности стало общей целью для всех участников рынка. Наш форум предоставляет отличную площадку федеральным игрокам для исследования особенностей регионального маркетинга и его потенциала, а региональным специалистам — для обмена опытом", — приводятся в сообщении слова Смелякова.Оргкомитет представил комплексную программу, включающую пять ключевых направлений: стратегия, креатив, диджитал, медиа и маркетинговые коммуникации. В рамках двухдневной деловой программы запланировано более 30 сессий, которые соберут вместе свыше 1500 профессионалов отрасли."Локальные агентства поделятся опытом продвижения продуктов, отражающих национальную идентичность. Бренды поделятся примерами реализации масштабных кампаний, основанных на нестандартных решениях в условиях ограниченного бюджета. Панельные дискуссии при участии федеральных и локальных экспертов сакцентируют внимание на драйверах роста и трендах индустрии, а представители медиа прокомментируют, как за счет контента отойти от "шаблонной рекламы", - уточнили в оргкомитете.В рамках деловой программы также пройдут презентации новых исследований от аналитического центра "Рекламная индустрия России", АКАР Урал и АКАР Северо-Запад. Завершающим этапом станет торжественная церемония, на которой объявят победителей и вручат награды Первого регионального фестиваля рекламы.Организатором форума является Центр развития бизнес-коммуникаций при поддержке АКАР и АКАР Урал.
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россия, форум, реклама
Россия, Форум, Реклама
Форум НРФ Регионы вновь пройдет под эгидой Национальной недели HR и рекламы

Перспективы рекламы в регионах обсудят в сентябре на форуме в Екатеринбурге

© Фото : Пресс-служба АКАРФорум НРФ Регионы
Форум НРФ Регионы - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Пресс-служба АКАР
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальный рекламный форум - Регионы пройдет 18-19 сентября в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо", сообщают организаторы форума.
Второй год форум пройдет под эгидой Национальной недели HR и рекламы - события, которое объединяет специалистов в области внутренних и внешних коммуникаций. Участники мероприятия обсудят вопросы развития рекламы в регионах. "При этом ключевая особенность НРФ Регионы остается неизменной: здесь сочетается общеиндустриальная повестка с детально подобранными темами, которые затрагивают интересы тех, кто работает за пределами столицы", - отмечают организаторы.
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Как указал первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), глава оргкомитета НРФ Регионы Валентин Смоляков, внутренний рынок продолжает оставаться ключевым для российского бизнеса, в связи с чем крупные федеральные игроки активно ищут оптимальные способы взаимодействия с местной аудиторией, а малый и средний бизнес нуждается в эффективной коммуникационной поддержке.
"Единое стремление к определению собственной траектории развития и формированию уникальной идентичности стало общей целью для всех участников рынка. Наш форум предоставляет отличную площадку федеральным игрокам для исследования особенностей регионального маркетинга и его потенциала, а региональным специалистам — для обмена опытом", — приводятся в сообщении слова Смелякова.
Оргкомитет представил комплексную программу, включающую пять ключевых направлений: стратегия, креатив, диджитал, медиа и маркетинговые коммуникации. В рамках двухдневной деловой программы запланировано более 30 сессий, которые соберут вместе свыше 1500 профессионалов отрасли.
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"Локальные агентства поделятся опытом продвижения продуктов, отражающих национальную идентичность. Бренды поделятся примерами реализации масштабных кампаний, основанных на нестандартных решениях в условиях ограниченного бюджета. Панельные дискуссии при участии федеральных и локальных экспертов сакцентируют внимание на драйверах роста и трендах индустрии, а представители медиа прокомментируют, как за счет контента отойти от "шаблонной рекламы", - уточнили в оргкомитете.
В рамках деловой программы также пройдут презентации новых исследований от аналитического центра "Рекламная индустрия России", АКАР Урал и АКАР Северо-Запад. Завершающим этапом станет торжественная церемония, на которой объявят победителей и вручат награды Первого регионального фестиваля рекламы.
Организатором форума является Центр развития бизнес-коммуникаций при поддержке АКАР и АКАР Урал.
 
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