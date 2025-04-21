Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества"
Путин: Цивилевой удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Статс-секретарю - замминистра обороны РФ Анне Цивилевой удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества", заявил президент России Владимир Путин.
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"Анне Евгеньевне Цивилевой все-таки удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества"… Там, наверняка, есть свои проблемы, но в целом ритмично и с душой это делается, в том числе и потому, что там много людей, которые так или иначе имеют прямое отношение, либо их родственники ближайшие имели отношение к участию в специальной военной операции", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.