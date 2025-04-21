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Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.04.2025
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21:28 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/fond-2012616362.html
Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества"
Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.04.2025
Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества"
Статс-секретарю - замминистра обороны РФ Анне Цивилевой удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:28:00+03:00
2025-04-21T21:28:00+03:00
россия
анна цивилева
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Статс-секретарю - замминистра обороны РФ Анне Цивилевой удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества", заявил президент России Владимир Путин. "Анне Евгеньевне Цивилевой все-таки удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества"… Там, наверняка, есть свои проблемы, но в целом ритмично и с душой это делается, в том числе и потому, что там много людей, которые так или иначе имеют прямое отношение, либо их родственники ближайшие имели отношение к участию в специальной военной операции", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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россия, анна цивилева, владимир путин
Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества"

Путин: Цивилевой удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина – сила России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Статс-секретарю - замминистра обороны РФ Анне Цивилевой удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества", заявил президент России Владимир Путин.
«
"Анне Евгеньевне Цивилевой все-таки удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества"… Там, наверняка, есть свои проблемы, но в целом ритмично и с душой это делается, в том числе и потому, что там много людей, которые так или иначе имеют прямое отношение, либо их родственники ближайшие имели отношение к участию в специальной военной операции", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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