https://ria.ru/20250421/fond-2012616362.html

Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества"

Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.04.2025

Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества"

Статс-секретарю - замминистра обороны РФ Анне Цивилевой удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:28:00+03:00

2025-04-21T21:28:00+03:00

2025-04-21T21:28:00+03:00

россия

анна цивилева

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Статс-секретарю - замминистра обороны РФ Анне Цивилевой удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества", заявил президент России Владимир Путин. "Анне Евгеньевне Цивилевой все-таки удалось организовать работу Фонда "Защитники Отечества"… Там, наверняка, есть свои проблемы, но в целом ритмично и с душой это делается, в том числе и потому, что там много людей, которые так или иначе имеют прямое отношение, либо их родственники ближайшие имели отношение к участию в специальной военной операции", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250307/zaschitniki-2003612788.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, анна цивилева, владимир путин