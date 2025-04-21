Рейтинг@Mail.ru
"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/evropa-2012565151.html
"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер
"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер - РИА Новости, 21.04.2025
"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер
Европейская промышленность столкнется с серьезными проблемами из-за санкций против российского алюминия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:14:00+03:00
2025-04-21T17:14:00+03:00
в мире
россия
туомас малинен
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейская промышленность столкнется с серьезными проблемами из-за санкций против российского алюминия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Европа в который раз поставила себя в затруднительное положение, введя санкции против российского алюминия. Последствия для европейской промышленности, вероятно, будут необратимыми", — написал он.В феврале Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Среди них, в частности, запрет импорта из России первичного алюминия. На этом фоне стоимость алюминия поднималась до максимума за месяц: до 2700 долларов впервые с 20 января.Санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов российской экономики. Изначально Брюссель ввел ограничения 31 июля 2014-го сроком на один год, но с тех пор они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что ЕС и США не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250420/sanktsii-2012417174.html
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011254393.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, туомас малинен, европа
В мире, Россия, Туомас Малинен, Европа
"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер

Малинен: Европе грозят проблемы из-за санкций против российского алюминия

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейская промышленность столкнется с серьезными проблемами из-за санкций против российского алюминия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Европа в который раз поставила себя в затруднительное положение, введя санкции против российского алюминия. Последствия для европейской промышленности, вероятно, будут необратимыми", — написал он.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Бизнесмен оценил влияние санкций на поставки кофе в Россию
20 апреля, 21:08
В феврале Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Среди них, в частности, запрет импорта из России первичного алюминия. На этом фоне стоимость алюминия поднималась до максимума за месяц: до 2700 долларов впервые с 20 января.
Санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов российской экономики. Изначально Брюссель ввел ограничения 31 июля 2014-го сроком на один год, но с тех пор они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что ЕС и США не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров
14 апреля, 21:59
 
В миреРоссияТуомас МалиненЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала