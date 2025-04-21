"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер
Малинен: Европе грозят проблемы из-за санкций против российского алюминия
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейская промышленность столкнется с серьезными проблемами из-за санкций против российского алюминия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Европа в который раз поставила себя в затруднительное положение, введя санкции против российского алюминия. Последствия для европейской промышленности, вероятно, будут необратимыми", — написал он.
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В феврале Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Среди них, в частности, запрет импорта из России первичного алюминия. На этом фоне стоимость алюминия поднималась до максимума за месяц: до 2700 долларов впервые с 20 января.
Санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов российской экономики. Изначально Брюссель ввел ограничения 31 июля 2014-го сроком на один год, но с тех пор они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что ЕС и США не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.