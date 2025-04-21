https://ria.ru/20250421/evropa-2012565151.html

"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер

"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер - РИА Новости, 21.04.2025

"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер

Европейская промышленность столкнется с серьезными проблемами из-за санкций против российского алюминия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:14:00+03:00

2025-04-21T17:14:00+03:00

2025-04-21T17:14:00+03:00

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туомас малинен

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейская промышленность столкнется с серьезными проблемами из-за санкций против российского алюминия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Европа в который раз поставила себя в затруднительное положение, введя санкции против российского алюминия. Последствия для европейской промышленности, вероятно, будут необратимыми", — написал он.В феврале Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Среди них, в частности, запрет импорта из России первичного алюминия. На этом фоне стоимость алюминия поднималась до максимума за месяц: до 2700 долларов впервые с 20 января.Санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов российской экономики. Изначально Брюссель ввел ограничения 31 июля 2014-го сроком на один год, но с тех пор они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что ЕС и США не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250420/sanktsii-2012417174.html

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011254393.html

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в мире, россия, туомас малинен, европа