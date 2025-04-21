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Экс-премьер Италии негативно оценил план перевооружения ЕС - РИА Новости, 21.04.2025
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11:03 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/evropa-2012471645.html
Экс-премьер Италии негативно оценил план перевооружения ЕС
Экс-премьер Италии негативно оценил план перевооружения ЕС - РИА Новости, 21.04.2025
Экс-премьер Италии негативно оценил план перевооружения ЕС
План перевооружения Евросоюза будет способствовать дезинтеграции объединения, заявил лидер партии "Движение 5 звезд" и бывший премьер-министр Италии Джузеппе... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:03:00+03:00
2025-04-21T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. План перевооружения Евросоюза будет способствовать дезинтеграции объединения, заявил лидер партии "Движение 5 звезд" и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. "Восемьсот миллиардов тратятся впустую, позволяя каждой стране вооружаться самостоятельно… Этот план не только не принесет пользы Европе, но и будет способствовать ее распаду", - заявил экс-премьер в интервью испанской газете Pais. По словам политика, хотя авторы плана оправдывают его подготовку угрозой, якобы исходящей от России, усиленное вооружение создаст лишь иллюзию безопасности. "Я считаю, что лучшей гарантией процветания для наших граждан является диалог... который мы не можем доверить одному (президенту США Дональду - ред.) Трампу. Именно мы должны сесть за стол переговоров и построить горизонт мира, не разжигая спираль, ведущую к войне", - добавил Конте. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250420/es-2012412451.html
https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2012055279.html
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россия, европа, москва, джузеппе конте, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Москва, Джузеппе Конте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз, В мире
Экс-премьер Италии негативно оценил план перевооружения ЕС

Экс-премьер Италии Конте: план перевооружения ЕС приведет к распаду объединения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. План перевооружения Евросоюза будет способствовать дезинтеграции объединения, заявил лидер партии "Движение 5 звезд" и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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"Восемьсот миллиардов тратятся впустую, позволяя каждой стране вооружаться самостоятельно… Этот план не только не принесет пользы Европе, но и будет способствовать ее распаду", - заявил экс-премьер в интервью испанской газете Pais.
По словам политика, хотя авторы плана оправдывают его подготовку угрозой, якобы исходящей от России, усиленное вооружение создаст лишь иллюзию безопасности.
"Я считаю, что лучшей гарантией процветания для наших граждан является диалог... который мы не можем доверить одному (президенту США Дональду - ред.) Трампу. Именно мы должны сесть за стол переговоров и построить горизонт мира, не разжигая спираль, ведущую к войне", - добавил Конте.
Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
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Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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