https://ria.ru/20250421/evropa-2012433202.html
"Опередила в развитии": в Европе признали важное достижение России
"Опередила в развитии": в Европе признали важное достижение России - РИА Новости, 21.04.2025
"Опередила в развитии": в Европе признали важное достижение России
Страны Северной Европы серьезно отстали от России в развитии беспилотных комплексов в Арктике, пишет немецкое издание Tagesspiegel. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T02:53:00+03:00
2025-04-21T02:53:00+03:00
2025-04-21T02:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Страны Северной Европы серьезно отстали от России в развитии беспилотных комплексов в Арктике, пишет немецкое издание Tagesspiegel."Более десяти лет назад кремлевский лидер Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное – и все чаще терпят неудачу из-за местного климата", — говорится в материале.По мнению издания, Россия на шаг опережает других в этом вопросе: компания Zala Aero уже давно разрабатывает беспилотники, адаптированные к экстремальным температурам в Арктике."Россия опережает нас в развитии примерно на четыре-пять лет", — пожаловался в беседе с изданием подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен.По его словам, Россия начала интегрировать беспилотные летательные аппараты еще в 2008 году, а северные страны НАТО достигли этой точки только в последние годы.Отставание стало заметно два года назад, когда Мадс Петерсен, основатель стартапа Arctic Unmanned, испытал беспилотник в Гренландии."Аккумулятора хватило всего на три минуты", — пожаловался тогда разработчик.Ранее агентство Reuters передавало со ссылкой на компании и оборонные ведомства стран Скандинавии и Северной Америки о попытке наверстать отставание от России в сфере производства беспилотников, устойчивых к низким температурам, которые характерны для арктического региона.Опросив 14 компаний и шесть оборонных ведомств из северных стран НАТО, агентство пришло к выводу, что их военная промышленность в ускоренном темпе пытается приобрести или разработать беспилотники, способные действовать в арктических условиях.
https://ria.ru/20250419/britanija-2012217510.html
https://ria.ru/20250404/arktika-2009294456.html
https://ria.ru/20250405/rosnedra-2009468071.html
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россия, арктика, европа, владимир путин, нато, zala aero, технологии
Россия, Арктика, Европа, Владимир Путин, НАТО, Zala Aero, Технологии
"Опередила в развитии": в Европе признали важное достижение России
Tagesspiegel: страны Северной Европы отстали от России в сфере БПЛА в Арктике