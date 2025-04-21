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Российский производитель БАД "Эвалар" выйдет на рынок уходовой косметики - РИА Новости, 21.04.2025
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Российский производитель БАД "Эвалар" выйдет на рынок уходовой косметики
Российский производитель БАД "Эвалар" выйдет на рынок уходовой косметики - РИА Новости, 21.04.2025
Российский производитель БАД "Эвалар" выйдет на рынок уходовой косметики
Erid: F7NfYUJCUneRHyjoaaQQ РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:35:00+03:00
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пресс-релизы
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Erid: F7NfYUJCUneRHyjoaaQQМОСКВА, 21 апр – Пресс-служба ЗАО "Эвалар". Компания "Эвалар" впервые представила аудитории линейку из четырех косметических сывороток для лица с инновационными нутриентами Evalar Cosmetics (Эвалар Косметикс) на VI Всероссийском форуме "Эстетическая медицина будущего. Тренды 2025".Инновационность подхода заключается в сочетанном применении – все сыворотки созданы как дополнение к антиэйдж-нутрицевтикам "Эвалар" и содержат те же самые компоненты, но в специальных формулах для наружного применения.Как отмечают разработчики, создание серии специализированных сывороток стало ответом на последовательный рост интереса аудитории к бьюти-нутрицевтикам. Разработка осуществлялась в рамках тесного сотрудничества с научным сообществом, а исследование сывороток прошло на базе Центра эстетической медицины и экспертизы в Москве. Компания "Эвалар" представила на форуме современный бьюти-протокол: комбинированное использование сыворотки Evalar Cosmetics "Ацетил-Глутатион" с одноименной биодобавкой. Такой подход, по мнению экспертов, повышает результативность косметических процедур по коррекции возрастных изменений, включая снижение пигментации до 70%*.На мероприятии гости смогли протестировать четыре сыворотки бренда Evalar Cosmetics каждая из которых обладает своим акцентным действием: "Ацетил-глутатион" – осветляющая и уменьшающая пигментацию, "Гиалуроновая кислота" – 3D-увлажнение (трехмерное увлажнение), "Коэнзим" – антиоксидант, усиленный АНА-кислотами (альфа-гидроксикислотами), "Коллаген морской" – лифтинг эффект. Все сыворотки разработаны для совместного приема с БАД** "Ацетил-глутатион 100 мг", "Гиалуроновая кислота 150 мг", "Коэнзим Q10 100 мг" и "Коллаген морской Эвалар 6000 мг". Вся серия Evalar Cosmetics доступна к заказу на сайте "Эвалар" и маркетплейсах.* По результатам клинических исследований, проведенных ООО "Центр эстетической медицины и экспертизы", Москва 14.08.2024** БАД, не является лекарственным средствомСведения о продавце:ЗАО "Эвалар": 659332, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 23/6ИНН 220401039229, ОГРН 1022200553760, КПП 220401001Реклама, ЗАО "Эвалар".
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96
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РИА Новости
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Российский производитель БАД "Эвалар" выйдет на рынок уходовой косметики

© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"Российский производитель БАД "Эвалар" выйдет на рынок уходовой косметики
Российский производитель БАД Эвалар выйдет на рынок уходовой косметики - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Российский производитель БАД "Эвалар" выйдет на рынок уходовой косметики
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Erid: F7NfYUJCUneRHyjoaaQQ
МОСКВА, 21 апр – Пресс-служба ЗАО "Эвалар". Компания "Эвалар" впервые представила аудитории линейку из четырех косметических сывороток для лица с инновационными нутриентами Evalar Cosmetics (Эвалар Косметикс) на VI Всероссийском форуме "Эстетическая медицина будущего. Тренды 2025".
Инновационность подхода заключается в сочетанном применении – все сыворотки созданы как дополнение к антиэйдж-нутрицевтикам "Эвалар" и содержат те же самые компоненты, но в специальных формулах для наружного применения.
Как отмечают разработчики, создание серии специализированных сывороток стало ответом на последовательный рост интереса аудитории к бьюти-нутрицевтикам. Разработка осуществлялась в рамках тесного сотрудничества с научным сообществом, а исследование сывороток прошло на базе Центра эстетической медицины и экспертизы в Москве. Компания "Эвалар" представила на форуме современный бьюти-протокол: комбинированное использование сыворотки Evalar Cosmetics "Ацетил-Глутатион" с одноименной биодобавкой. Такой подход, по мнению экспертов, повышает результативность косметических процедур по коррекции возрастных изменений, включая снижение пигментации до 70%*.
На мероприятии гости смогли протестировать четыре сыворотки бренда Evalar Cosmetics каждая из которых обладает своим акцентным действием: "Ацетил-глутатион" – осветляющая и уменьшающая пигментацию, "Гиалуроновая кислота" – 3D-увлажнение (трехмерное увлажнение), "Коэнзим" – антиоксидант, усиленный АНА-кислотами (альфа-гидроксикислотами), "Коллаген морской" – лифтинг эффект. Все сыворотки разработаны для совместного приема с БАД** "Ацетил-глутатион 100 мг", "Гиалуроновая кислота 150 мг", "Коэнзим Q10 100 мг" и "Коллаген морской Эвалар 6000 мг". Вся серия Evalar Cosmetics доступна к заказу на сайте "Эвалар" и маркетплейсах.
* По результатам клинических исследований, проведенных ООО "Центр эстетической медицины и экспертизы", Москва 14.08.2024
** БАД, не является лекарственным средством
Сведения о продавце:
ЗАО "Эвалар": 659332, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 23/6
ИНН 220401039229, ОГРН 1022200553760, КПП 220401001
Реклама, ЗАО "Эвалар".
 
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