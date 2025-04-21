ЕС без помощи США не сможет полноценно поддержать Украину, заявила Кнайсль
Кнайсль: ЕС без помощи США не сможет поддержать Украину в конфликте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Европейский союз без военной помощи США не сможет полноценно поддержать Украину в военном конфликте, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
"Мы не ожидаем, что они справятся с этой нагрузкой, потому что это вопрос приобретений вооружений, в том числе у Соединенных Штатов. Европа нуждается в военной промышленности США… Сейчас Франция очень расстроена тем, что Германия и Польша закупает оружие не во Франции для этих целей, а в США", - сообщила Кнайсль, отвечая на вопрос РИА Новости о том, справится ли ЕС, если США переложат на них все вопросы поддержки Украины в военном конфликте.
Она добавила, что вопрос вооружения – скорее технический, если говорить в целом об экономическом развитии. По ее словам, Европа охвачена истерией подготовки к войне с Россией.
"Все движется в сторону коллективной истерии, постоянных упоминаний о грядущей войне, о переходе экономики на военные рельсы… Лидеры Европейского союза говорят каждую неделю, что надо готовиться, потому что в 2030 году Россия нападет на Европейский союз. Достаточно странные сроки они ставят, но, тем не менее, вопросы обсуждаются. Это создает очень тяжелую атмосферу", - добавила Кнайсль.
Кнайсль находится в понедельник в Великом Новгороде. Она приехала провести лекцию для студентов Новгородского государственного университета в рамках приоритетного регионального проекта "Город-Университет".
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