https://ria.ru/20250421/es-2012532315.html

ЕС без помощи США не сможет полноценно поддержать Украину, заявила Кнайсль

ЕС без помощи США не сможет полноценно поддержать Украину, заявила Кнайсль - РИА Новости, 21.04.2025

ЕС без помощи США не сможет полноценно поддержать Украину, заявила Кнайсль

Европейский союз без военной помощи США не сможет полноценно поддержать Украину в военном конфликте, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:14:00+03:00

2025-04-21T15:14:00+03:00

2025-04-21T15:14:00+03:00

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карин кнайсль

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евросоюз

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Европейский союз без военной помощи США не сможет полноценно поддержать Украину в военном конфликте, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. "Мы не ожидаем, что они справятся с этой нагрузкой, потому что это вопрос приобретений вооружений, в том числе у Соединенных Штатов. Европа нуждается в военной промышленности США… Сейчас Франция очень расстроена тем, что Германия и Польша закупает оружие не во Франции для этих целей, а в США", - сообщила Кнайсль, отвечая на вопрос РИА Новости о том, справится ли ЕС, если США переложат на них все вопросы поддержки Украины в военном конфликте. Она добавила, что вопрос вооружения – скорее технический, если говорить в целом об экономическом развитии. По ее словам, Европа охвачена истерией подготовки к войне с Россией. "Все движется в сторону коллективной истерии, постоянных упоминаний о грядущей войне, о переходе экономики на военные рельсы… Лидеры Европейского союза говорят каждую неделю, что надо готовиться, потому что в 2030 году Россия нападет на Европейский союз. Достаточно странные сроки они ставят, но, тем не менее, вопросы обсуждаются. Это создает очень тяжелую атмосферу", - добавила Кнайсль. Кнайсль находится в понедельник в Великом Новгороде. Она приехала провести лекцию для студентов Новгородского государственного университета в рамках приоритетного регионального проекта "Город-Университет".

https://ria.ru/20250420/es-2012412451.html

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в мире, сша, украина, европа, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, евросоюз, новгородский государственный университет