https://ria.ru/20250421/erevan-2012628348.html
В Ереване в День Победы прозвучит Седьмая симфония Шостаковича
В Ереване в День Победы прозвучит Седьмая симфония Шостаковича - РИА Новости, 21.04.2025
В Ереване в День Победы прозвучит Седьмая симфония Шостаковича
Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в Ереване в День Победы 9 мая в столичном концертном зале имени Арама Хачатуряна, сообщает в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:30:00+03:00
2025-04-21T23:30:00+03:00
2025-04-21T23:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
справки
ереван
армения
ленинград
дмитрий шостакович
арам хачатурян
акция "бессмертный полк"
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в Ереване в День Победы 9 мая в столичном концертном зале имени Арама Хачатуряна, сообщает в понедельник пресс-служба государственного симфонического оркестра Армении. "В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая приглашаем в концертный зал имени Арама Хачатуряна, чтобы насладиться легендарной Седьмой "Ленинградской" симфонией Дмитрия Шостаковича в исполнении государственного симфонического оркестра Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что концерт под управлением дирижера Сергея Смбатяна "Восемьдесят лет героизма и славы" состоится в столичном концертном зале имени Арама Хачатуряна. Седьмая симфония Шостаковича впервые прозвучала в блокадном Ленинграде в 1942 году. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
https://ria.ru/20250209/pashinyan-1998313682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ереване в День Победы прозвучит Седьмая симфония Шостаковича
В Ереване 9 мая прозвучит Седьмая "Ленинградская" симфония Шостаковича