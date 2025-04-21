https://ria.ru/20250421/erevan-2012628348.html

В Ереване в День Победы прозвучит Седьмая симфония Шостаковича

В Ереване в День Победы прозвучит Седьмая симфония Шостаковича - РИА Новости, 21.04.2025

В Ереване в День Победы прозвучит Седьмая симфония Шостаковича

Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в Ереване в День Победы 9 мая в столичном концертном зале имени Арама Хачатуряна, сообщает в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:30:00+03:00

2025-04-21T23:30:00+03:00

2025-04-21T23:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

справки

ереван

армения

ленинград

дмитрий шостакович

арам хачатурян

акция "бессмертный полк"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996083899_0:218:3078:1949_1920x0_80_0_0_949ab7c3edf79e2da924aa91c3716033.jpg

ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в Ереване в День Победы 9 мая в столичном концертном зале имени Арама Хачатуряна, сообщает в понедельник пресс-служба государственного симфонического оркестра Армении. "В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая приглашаем в концертный зал имени Арама Хачатуряна, чтобы насладиться легендарной Седьмой "Ленинградской" симфонией Дмитрия Шостаковича в исполнении государственного симфонического оркестра Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что концерт под управлением дирижера Сергея Смбатяна "Восемьдесят лет героизма и славы" состоится в столичном концертном зале имени Арама Хачатуряна. Седьмая симфония Шостаковича впервые прозвучала в блокадном Ленинграде в 1942 году. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.

https://ria.ru/20250209/pashinyan-1998313682.html

ереван

армения

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, ереван, армения, ленинград, дмитрий шостакович, арам хачатурян, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне