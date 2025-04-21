Рейтинг@Mail.ru
Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 21.04.2025 (обновлено: 14:39 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/energodar-2012476102.html
Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС
Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.04.2025
Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС
Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:30:00+03:00
2025-04-21T14:39:00+03:00
в мире
россия
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Вашингтон предлагает обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем. "Слабо себе представляю стелу "Энергодар" в звездно-полосатых цветах или американского военного, выходящего из "Тавриды" (местный торговый центр - ред). Больше похоже на сценарий голливудского фильма. Но то, что идет некий диалог - хорошо", - написал Пухов в своем Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250326/novak-2007531565.html
https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс
В мире, Россия, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС
Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС

Пухов сравнил идею о нейтральной зоне вокруг ЗАЭС с голливудским сценарием

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Вашингтон предлагает обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Новак ответил на сообщения о возможности совместной с США эксплуатации ЗАЭС
26 марта, 17:42
"Слабо себе представляю стелу "Энергодар" в звездно-полосатых цветах или американского военного, выходящего из "Тавриды" (местный торговый центр - ред). Больше похоже на сценарий голливудского фильма. Но то, что идет некий диалог - хорошо", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой
28 марта, 13:17
 
В миреРоссияЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала