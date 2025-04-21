https://ria.ru/20250421/energodar-2012476102.html

Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС

Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.04.2025

Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС

Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:30:00+03:00

2025-04-21T11:30:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Вашингтон предлагает обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем. "Слабо себе представляю стелу "Энергодар" в звездно-полосатых цветах или американского военного, выходящего из "Тавриды" (местный торговый центр - ред). Больше похоже на сценарий голливудского фильма. Но то, что идет некий диалог - хорошо", - написал Пухов в своем Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250326/novak-2007531565.html

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