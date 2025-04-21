https://ria.ru/20250421/ekspert-2012624481.html

Эксперт оценил способность Киева к переговорам

Эксперт оценил способность Киева к переговорам - РИА Новости, 21.04.2025

Эксперт оценил способность Киева к переговорам

Несоблюдение ВСУ 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам и 30-часового пасхального перемирия подтверждает неспособность нынешнего киевского... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:00:00+03:00

2025-04-21T23:00:00+03:00

2025-04-21T23:10:00+03:00

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БАКУ, 21 апр – РИА Новости. Несоблюдение ВСУ 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам и 30-часового пасхального перемирия подтверждает неспособность нынешнего киевского режима к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. "Несоблюдение ВСУ и 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, и 30-часового пасхального перемирия в очередной раз убедительно подтверждает неспособность или нежелание нынешнего киевского режима к реальным переговорам по урегулированию военного конфликта на Украине. Это заставило многих снять розовые очки. Как выяснилось, далеко не все подразделения ВСУ получили от Киева приказ о прекращении огня в один из главных христианских праздников, но даже и среди получивших его оказалось немало командиров, решивших проигнорировать", - сказал эксперт. По его словам, в результате на словах поддержанное Владимиром Зеленским предложение российского лидера Владимира Путина о 30-часовом пасхальном перемирии на практике было в значительной степени сорвано ВСУ - они продолжали наносить удары по российской территории. "В том числе дальнобойными ракетами американской системы HIMERS. И это тоже очередной плевок с Банковой в Белый дом, так как Вашингтон приветствовал согласие Киева на пасхальное перемирие и заявление Зеленского о его возможном продлении на 30 дней в "урезанном" виде – отказавшись от использования ракет и БПЛА большого радиуса действия. Всем здравомыслящим совершенно очевидно: Россия действительно стремится к миру и активно ведет переговоры с США, выступившими главным посредником в этом сложном вопросе. В то время как террористический режим на Украине срывает все достигнутые договоренности и продолжает маниакально двигаться к полному самоуничтожению. Подстрекаемый Великобританией и рядом стран Евросоюза, а также марионеточной евробюрократией, которым продолжающийся военный конфликт на Украине крайне важен как один из ключевых предметов большого политического торга с Россией и США", - подчеркнул Арьков. Он отметил, что находящимся в руках европейских кукловодов нынешним режимом в Киеве невозможно вести мирные переговоры. "Москва говорила об этом давно. К счастью, осознание этого пришло и к Вашингтону. В Белом доме поняли, что его европейские оппоненты используют Зеленского с целью сорвать проекты (президента США Дональда - ред.) Трампа по Украине и в целом дискредитировать его в глазах мирового сообщества", - подытожил собеседник агентства. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012584123.html

https://ria.ru/20250421/slutskiy-2012428659.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины