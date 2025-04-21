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Ефимов: еще 4,4 тысячи растений высадили на западе Москвы

Ефимов: еще 4,4 тысячи растений высадили на западе Москвы - РИА Новости, 21.04.2025

Ефимов: еще 4,4 тысячи растений высадили на западе Москвы

На западе Москвы в рамках благоустройства улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода высадили около 4,4 тысячи растений, сообщил заммэра... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:04:00+03:00

2025-04-21T10:04:00+03:00

2025-04-21T10:18:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На западе Москвы в рамках благоустройства улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода высадили около 4,4 тысячи растений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Здесь в ходе дополнительных работ проложили 30 километров инженерных коммуникаций, обустроили 5,2 гектара газона,", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, также в ходе работ высадили более 4 тысяч кустарников и 313 деревьев.В сообщении уточняется, что также в рамках работ установили шумозащитные экраны. Их протяженность составила 448 метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске участка улицы Ивана Франко от улицы Житомирской до улицы Герасима Курина. Благодаря этому удалось разгрузить узел, расположенный на пересечении Рублевского шоссе и улицы Кастанаевской.Также реализация проекта позволила перераспределить потоки транспорта с улиц Кастанаевской и Житомирской, Рублевского шоссе, добавляется в пресс-релизе.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы