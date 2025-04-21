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Ефимов: еще 4,4 тысячи растений высадили на западе Москвы - РИА Новости, 21.04.2025
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10:04 21.04.2025 (обновлено: 10:18 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/efimov-2012456532.html
Ефимов: еще 4,4 тысячи растений высадили на западе Москвы
Ефимов: еще 4,4 тысячи растений высадили на западе Москвы - РИА Новости, 21.04.2025
Ефимов: еще 4,4 тысячи растений высадили на западе Москвы
На западе Москвы в рамках благоустройства улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода высадили около 4,4 тысячи растений, сообщил заммэра... РИА Новости, 21.04.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На западе Москвы в рамках благоустройства улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода высадили около 4,4 тысячи растений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Здесь в ходе дополнительных работ проложили 30 километров инженерных коммуникаций, обустроили 5,2 гектара газона,", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, также в ходе работ высадили более 4 тысяч кустарников и 313 деревьев.В сообщении уточняется, что также в рамках работ установили шумозащитные экраны. Их протяженность составила 448 метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске участка улицы Ивана Франко от улицы Житомирской до улицы Герасима Курина. Благодаря этому удалось разгрузить узел, расположенный на пересечении Рублевского шоссе и улицы Кастанаевской.Также реализация проекта позволила перераспределить потоки транспорта с улиц Кастанаевской и Житомирской, Рублевского шоссе, добавляется в пресс-релизе.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще 4,4 тысячи растений высадили на западе Москвы

Ефимов: на западе Москвы в рамках благоустройства высадили еще 4,4 тыс. растений

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На западе Москвы в рамках благоустройства улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода высадили около 4,4 тысячи растений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Здесь в ходе дополнительных работ проложили 30 километров инженерных коммуникаций, обустроили 5,2 гектара газона,", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, также в ходе работ высадили более 4 тысяч кустарников и 313 деревьев.
В сообщении уточняется, что также в рамках работ установили шумозащитные экраны. Их протяженность составила 448 метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске участка улицы Ивана Франко от улицы Житомирской до улицы Герасима Курина. Благодаря этому удалось разгрузить узел, расположенный на пересечении Рублевского шоссе и улицы Кастанаевской.
Также реализация проекта позволила перераспределить потоки транспорта с улиц Кастанаевской и Житомирской, Рублевского шоссе, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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