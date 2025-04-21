https://ria.ru/20250421/dvizhenie-2012629194.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.04.2025

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:42:00+03:00

2025-04-21T23:42:00+03:00

2025-04-21T23:42:00+03:00

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли вечером в понедельник в 21.56 мск. Причины не назывались. При этом в Крыму была объявлена авиационная и ракетная опасность. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщение. Ограничение продлилось около 40 минут.

https://ria.ru/20250414/agent-2011085893.html

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым