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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.04.2025
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23:42 21.04.2025
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.04.2025
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:42:00+03:00
2025-04-21T23:42:00+03:00
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли вечером в понедельник в 21.56 мск. Причины не назывались. При этом в Крыму была объявлена авиационная и ракетная опасность. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщение. Ограничение продлилось около 40 минут.
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республика крым
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крымский мост, республика крым
Крымский мост, Республика Крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили, ограничение продлилось около 40 минут

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли вечером в понедельник в 21.56 мск. Причины не назывались. При этом в Крыму была объявлена авиационная и ракетная опасность.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщение.
Ограничение продлилось около 40 минут.
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