https://ria.ru/20250421/dvizhenie-2012629194.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.04.2025
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:42:00+03:00
2025-04-21T23:42:00+03:00
2025-04-21T23:42:00+03:00
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли вечером в понедельник в 21.56 мск. Причины не назывались. При этом в Крыму была объявлена авиационная и ракетная опасность. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщение. Ограничение продлилось около 40 минут.
https://ria.ru/20250414/agent-2011085893.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым
Крымский мост, Республика Крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили, ограничение продлилось около 40 минут