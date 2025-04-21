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На Боровском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл - РИА Новости, 21.04.2025
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17:17 21.04.2025 (обновлено: 17:43 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/dtp-2012565927.html
На Боровском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл
На Боровском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл - РИА Новости, 21.04.2025
На Боровском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Боровском шоссе в районе владения 2 в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:17:00+03:00
2025-04-21T17:43:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Боровском шоссе в районе владения 2 в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Боровском шоссе в районе владения 2 произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На Боровском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл

На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramДТП на Боровском шоссе в Москве
ДТП на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
ДТП на Боровском шоссе в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Боровском шоссе в районе владения 2 в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Боровском шоссе в районе владения 2 произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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