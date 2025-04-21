https://ria.ru/20250421/dtp-2012565927.html

На Боровском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл

На Боровском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл - РИА Новости, 21.04.2025

На Боровском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Боровском шоссе в районе владения 2 в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:17:00+03:00

2025-04-21T17:17:00+03:00

2025-04-21T17:43:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Боровском шоссе в районе владения 2 в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Боровском шоссе в районе владения 2 произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва