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Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Пермского края
Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Пермского края - РИА Новости, 21.04.2025
Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Пермского края
Консультанту отдела управления имуществом пермского министерства культуры Илье Шаврину назначен штраф в размере 5 тысяч рублей по административной статье о... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:46:00+03:00
2025-04-21T22:46:00+03:00
2025-04-21T22:46:00+03:00
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ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Консультанту отдела управления имуществом пермского министерства культуры Илье Шаврину назначен штраф в размере 5 тысяч рублей по административной статье о побоях после потасовки с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой, сообщили РИА Новости в суде. Конфликт между Платоновой и Шавриным произошел в конце 2024 года во время комиссии. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Произошла потасовка. В результате у министра была обнаружена ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. Ответчик во время разбирательства утверждал, что тоже пострадал, получив травмы. "Ему назначен штраф 5 тысяч рублей за административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1. КоАП РФ (побои)", - сказали в суде. Дело рассматривал мировой судья судебного участка №5 Ленинского района Перми. Шаврин во время процесса заявил достаточно большое количество ходатайств, в том числе отвод судье. Представитель министерства рассказал РИА Новости, что считает решение справедливым. "Надеюсь, что вышестоящие инстанции утвердят это решение", - сказал собеседник агентства. Шаврин многократно обращался с исками к работодателю - министерству культуры Пермского края: в картотеках местных судов в разделах о трудовых спорах указывается порядка девяти исков от человека с идентичными именем, фамилией и отчеством.
https://ria.ru/20250414/dagestan-2011251812.html
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происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Пермского края
Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Пермского края Платоновой
ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Консультанту отдела управления имуществом пермского министерства культуры Илье Шаврину назначен штраф в размере 5 тысяч рублей по административной статье о побоях после потасовки с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой, сообщили РИА Новости в суде.
Конфликт между Платоновой и Шавриным произошел в конце 2024 года во время комиссии. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Произошла потасовка. В результате у министра была обнаружена ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. Ответчик во время разбирательства утверждал, что тоже пострадал, получив травмы.
«
"Ему назначен штраф 5 тысяч рублей за административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1. КоАП РФ (побои)", - сказали в суде.
Дело рассматривал мировой судья судебного участка №5 Ленинского района Перми. Шаврин во время процесса заявил достаточно большое количество ходатайств, в том числе отвод судье.
Представитель министерства рассказал РИА Новости, что считает решение справедливым.
«
"Надеюсь, что вышестоящие инстанции утвердят это решение", - сказал собеседник агентства.
Шаврин многократно обращался с исками к работодателю - министерству культуры Пермского края
: в картотеках местных судов в разделах о трудовых спорах указывается порядка девяти исков от человека с идентичными именем, фамилией и отчеством.