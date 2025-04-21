https://ria.ru/20250421/dollar-2012472503.html

Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов

Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов - РИА Новости, 21.04.2025

Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов

Стоимость доллара в понедельник днем продолжает снижаться, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился уже ниже 98... РИА Новости, 21.04.2025

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2025-04-21T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Стоимость доллара в понедельник днем продолжает снижаться, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился уже ниже 98 пунктов - впервые с 31 марта 2022 года, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 11.11 мск индекс доллара опускался на 1,29%, до 98,1 пункта, минутами ранее показатель минимально достигал 97,97 пункта. Курс евро к доллару рос на 1,37%, до 1,1547 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1391 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался на 1,07%, до 140,65 иены со 142,17 иены за доллар.Ослабление доллара наблюдается на фоне опасений по поводу Федеральной резервной системы (ФРС) США. В пятницу директор Национального экономического совета администрации президента Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.Ранее Трамп заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики."Упреки в адрес ФРС не только подрывают принцип независимости центрального банка, но и чреваты политизацией денежно-кредитной политики США", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков, в том числе валютного стратега Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, доллар