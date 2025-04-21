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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - РИА Новости, 21.04.2025
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10:06 21.04.2025 (обновлено: 11:57 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/dollar-2012457030.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - РИА Новости, 21.04.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:06:00+03:00
2025-04-21T11:57:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов.Так, к 10:09 мск американская валюта теряла 39 копеек относительно предыдущего закрытия, торгуясь на уровне 80,21 рубля. Это минимум с 19 июня прошлого года. А минутами ранее доллар опускался до 79,94 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.Сегодня Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара с 96,5 до 94,3 рубля, а на конец года прогнозирует его на уровне 98,7 рубля.
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть, экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 19 июня

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обменный пункт в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов.
Так, к 10:09 мск американская валюта теряла 39 копеек относительно предыдущего закрытия, торгуясь на уровне 80,21 рубля. Это минимум с 19 июня прошлого года. А минутами ранее доллар опускался до 79,94 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Сегодня Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара с 96,5 до 94,3 рубля, а на конец года прогнозирует его на уровне 98,7 рубля.
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