https://ria.ru/20250421/dollar-2012457030.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - РИА Новости, 21.04.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:06:00+03:00
2025-04-21T10:06:00+03:00
2025-04-21T11:57:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443315_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a947e47b0f7964d57e39649cd8106df4.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов.Так, к 10:09 мск американская валюта теряла 39 копеек относительно предыдущего закрытия, торгуясь на уровне 80,21 рубля. Это минимум с 19 июня прошлого года. А минутами ранее доллар опускался до 79,94 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.Сегодня Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара с 96,5 до 94,3 рубля, а на конец года прогнозирует его на уровне 98,7 рубля.
https://ria.ru/20250413/rubl-2010953824.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0327c33686886d09d0ddf9c14cc89a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация с курсами валют и ценами на нефть, экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 19 июня
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов.
Так, к 10:09 мск американская валюта теряла 39 копеек относительно предыдущего закрытия, торгуясь на уровне 80,21 рубля. Это минимум с 19 июня прошлого года. А минутами ранее доллар опускался до 79,94 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже
, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Сегодня Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара с 96,5 до 94,3 рубля, а на конец года прогнозирует его на уровне 98,7 рубля.