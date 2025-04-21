https://ria.ru/20250421/dollar-2012457030.html

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - РИА Новости, 21.04.2025

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:06:00+03:00

2025-04-21T10:06:00+03:00

2025-04-21T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов.Так, к 10:09 мск американская валюта теряла 39 копеек относительно предыдущего закрытия, торгуясь на уровне 80,21 рубля. Это минимум с 19 июня прошлого года. А минутами ранее доллар опускался до 79,94 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.Сегодня Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара с 96,5 до 94,3 рубля, а на конец года прогнозирует его на уровне 98,7 рубля.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация с курсами валют и ценами на нефть, экономика, россия