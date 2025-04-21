https://ria.ru/20250421/dollar-2012427261.html
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год - РИА Новости, 21.04.2025
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год
Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году до 94,3 рубля с 96,5 рубля и совсем незначительно уточнило его динамику в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:12:00+03:00
2025-04-21T00:12:00+03:00
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экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году до 94,3 рубля с 96,5 рубля и совсем незначительно уточнило его динамику в 2026-2027 годах, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой", - сказал представитель министерства. По его словам, в 2026 году курс доллара в среднем за год составит 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар против сентябрьской оценки в 100 и 103,2 рубля соответственно. В 2028 году министерство прогнозирует курс доллара в среднем 106 рублей за доллар.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара до 94,3 рублей
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году до 94,3 рубля с 96,5 рубля и совсем незначительно уточнило его динамику в 2026-2027 годах, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства.
По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России
на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
"Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой", - сказал представитель министерства.
По его словам, в 2026 году курс доллара в среднем за год составит 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар против сентябрьской оценки в 100 и 103,2 рубля соответственно. В 2028 году министерство прогнозирует курс доллара в среднем 106 рублей за доллар.