https://ria.ru/20250421/dollar-2012427261.html

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год - РИА Новости, 21.04.2025

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год

Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году до 94,3 рубля с 96,5 рубля и совсем незначительно уточнило его динамику в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:12:00+03:00

2025-04-21T00:12:00+03:00

2025-04-21T00:12:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году до 94,3 рубля с 96,5 рубля и совсем незначительно уточнило его динамику в 2026-2027 годах, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой", - сказал представитель министерства. По его словам, в 2026 году курс доллара в среднем за год составит 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар против сентябрьской оценки в 100 и 103,2 рубля соответственно. В 2028 году министерство прогнозирует курс доллара в среднем 106 рублей за доллар.

https://ria.ru/20250421/neft-2012427106.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)