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Минэкономразвития сохранило прогноз курса доллара на конец года - РИА Новости, 21.04.2025
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00:04 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/dollar-2012426608.html
Минэкономразвития сохранило прогноз курса доллара на конец года
Минэкономразвития сохранило прогноз курса доллара на конец года - РИА Новости, 21.04.2025
Минэкономразвития сохранило прогноз курса доллара на конец года
Минэкономразвития России сохранило прогноз курса доллара на конец текущего года на уровне 98,7 рубля, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:04:00+03:00
2025-04-21T00:04:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России сохранило прогноз курса доллара на конец текущего года на уровне 98,7 рубля, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В частности, министерство понизило прогноз среднегодового курса доллара на этот год до 94,3 рубля с 96,5 рубля.
https://ria.ru/20250304/ekonomika-2002897508.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития сохранило прогноз курса доллара на конец года

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 98,7 рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра долларов США
Купюра долларов США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России сохранило прогноз курса доллара на конец текущего года на уровне 98,7 рубля, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.
В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В частности, министерство понизило прогноз среднегодового курса доллара на этот год до 94,3 рубля с 96,5 рубля.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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