https://ria.ru/20250421/dokuchaevsk-2012483103.html
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций - РИА Новости, 21.04.2025
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций
Более тысячи операций провели якутские врачи с начала работы в подшефном городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:06:00+03:00
2025-04-21T12:06:00+03:00
2025-04-21T12:06:00+03:00
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ЯКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Более тысячи операций провели якутские врачи с начала работы в подшефном городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Как отметили власти региона, по поручению главы Якутии Айсена Николаева с прошлого года в Докучаевске постоянно работает бригада якутских врачей. Врачами круглосуточно консультируются экстренные пациенты в приемном отделении, курируются все пациенты в хирургическом отделении. "С начала работы в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики якутскими врачами проведено 1084 операции. Хирургами и травматологами за это время проведено 679 операций, офтальмологами - 405", - приводятся слова главного специалиста департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения республики Анастасии Эверстовой. Также сообщается, что с начала специальной военной операции здравоохранение Якутии оказывает медицинскую помощь и помогает с реабилитацией участникам СВО и членам их семей. "На сегодняшний день медицинская помощь оказана 3362 участникам СВО, из них амбулаторно - 2427, стационарно - 935 военнослужащим. Медицинскую реабилитацию прошли 347 участников СВО. Психотерапевтическая и психиатрическая медицинская помощь оказана 691 участнику специальной военной операции. С прошлого года в республике организована диспансеризация участников СВО. Мероприятия проводят все медицинские организации первичного звена республики каждую субботу недели. За один день бойцы имеют возможность пройти все требуемые обследования и консультации узких специалистов", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории подшефного города Докучаевск. За год республика выполнила ремонт на 65 объектах. В 2025 году запланированы работы по восстановлению 11 объектов. В марте дети из Докучаевска гостили в Алданском районе Якутии во время школьных каникул.
https://ria.ru/20250419/pomosch-2012296898.html
https://ria.ru/20250418/selchanki-2012048414.html
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докучаевск, донецкая народная республика, сво
Надежные люди, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, СВО
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций
В подшефном городе Докучаевск ДНР врачи из Якутии провели более тысячи операций
ЯКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Более тысячи операций провели якутские врачи с начала работы в подшефном городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Как отметили власти региона, по поручению главы Якутии Айсена Николаева с прошлого года в Докучаевске постоянно работает бригада якутских врачей. Врачами круглосуточно консультируются экстренные пациенты в приемном отделении, курируются все пациенты в хирургическом отделении.
"С начала работы в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики якутскими врачами проведено 1084 операции. Хирургами и травматологами за это время проведено 679 операций, офтальмологами - 405", - приводятся слова главного специалиста департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения республики Анастасии Эверстовой.
Также сообщается, что с начала специальной военной операции здравоохранение Якутии оказывает медицинскую помощь и помогает с реабилитацией участникам СВО и членам их семей.
"На сегодняшний день медицинская помощь оказана 3362 участникам СВО, из них амбулаторно - 2427, стационарно - 935 военнослужащим. Медицинскую реабилитацию прошли 347 участников СВО. Психотерапевтическая и психиатрическая медицинская помощь оказана 691 участнику специальной военной операции. С прошлого года в республике организована диспансеризация участников СВО. Мероприятия проводят все медицинские организации первичного звена республики каждую субботу недели. За один день бойцы имеют возможность пройти все требуемые обследования и консультации узких специалистов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории подшефного города Докучаевск. За год республика выполнила ремонт на 65 объектах. В 2025 году запланированы работы по восстановлению 11 объектов. В марте дети из Докучаевска гостили в Алданском районе Якутии во время школьных каникул.