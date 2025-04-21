Рейтинг@Mail.ru
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:06 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/dokuchaevsk-2012483103.html
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций - РИА Новости, 21.04.2025
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций
Более тысячи операций провели якутские врачи с начала работы в подшефном городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:06:00+03:00
2025-04-21T12:06:00+03:00
надежные люди
докучаевск
донецкая народная республика
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896339749_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_0895f1a0490e4bb3bbe0cab4cb2deb9f.jpg
ЯКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Более тысячи операций провели якутские врачи с начала работы в подшефном городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Как отметили власти региона, по поручению главы Якутии Айсена Николаева с прошлого года в Докучаевске постоянно работает бригада якутских врачей. Врачами круглосуточно консультируются экстренные пациенты в приемном отделении, курируются все пациенты в хирургическом отделении. "С начала работы в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики якутскими врачами проведено 1084 операции. Хирургами и травматологами за это время проведено 679 операций, офтальмологами - 405", - приводятся слова главного специалиста департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения республики Анастасии Эверстовой. Также сообщается, что с начала специальной военной операции здравоохранение Якутии оказывает медицинскую помощь и помогает с реабилитацией участникам СВО и членам их семей. "На сегодняшний день медицинская помощь оказана 3362 участникам СВО, из них амбулаторно - 2427, стационарно - 935 военнослужащим. Медицинскую реабилитацию прошли 347 участников СВО. Психотерапевтическая и психиатрическая медицинская помощь оказана 691 участнику специальной военной операции. С прошлого года в республике организована диспансеризация участников СВО. Мероприятия проводят все медицинские организации первичного звена республики каждую субботу недели. За один день бойцы имеют возможность пройти все требуемые обследования и консультации узких специалистов", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории подшефного города Докучаевск. За год республика выполнила ремонт на 65 объектах. В 2025 году запланированы работы по восстановлению 11 объектов. В марте дети из Докучаевска гостили в Алданском районе Якутии во время школьных каникул.
https://ria.ru/20250419/pomosch-2012296898.html
https://ria.ru/20250418/selchanki-2012048414.html
докучаевск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896339749_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d12b2eeec1fb529f63bf094b4b0d69dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
докучаевск, донецкая народная республика, сво
Надежные люди, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, СВО
Врачи из Якутии провели в подшефном Докучаевске ДНР более тысячи операций

В подшефном городе Докучаевск ДНР врачи из Якутии провели более тысячи операций

© РИА Новости / М. Начинкин | Перейти в медиабанкХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / М. Начинкин
Перейти в медиабанк
Хирургическая операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Более тысячи операций провели якутские врачи с начала работы в подшефном городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Как отметили власти региона, по поручению главы Якутии Айсена Николаева с прошлого года в Докучаевске постоянно работает бригада якутских врачей. Врачами круглосуточно консультируются экстренные пациенты в приемном отделении, курируются все пациенты в хирургическом отделении.
Центр Воин и Федерация боевого снайпинга передали фронту новые снайперские винтовки - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Центр "Воин" и Федерация боевого снайпинга передали фронту новые винтовки
19 апреля, 18:11
"С начала работы в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики якутскими врачами проведено 1084 операции. Хирургами и травматологами за это время проведено 679 операций, офтальмологами - 405", - приводятся слова главного специалиста департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения республики Анастасии Эверстовой.
Также сообщается, что с начала специальной военной операции здравоохранение Якутии оказывает медицинскую помощь и помогает с реабилитацией участникам СВО и членам их семей.
"На сегодняшний день медицинская помощь оказана 3362 участникам СВО, из них амбулаторно - 2427, стационарно - 935 военнослужащим. Медицинскую реабилитацию прошли 347 участников СВО. Психотерапевтическая и психиатрическая медицинская помощь оказана 691 участнику специальной военной операции. С прошлого года в республике организована диспансеризация участников СВО. Мероприятия проводят все медицинские организации первичного звена республики каждую субботу недели. За один день бойцы имеют возможность пройти все требуемые обследования и консультации узких специалистов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории подшефного города Докучаевск. За год республика выполнила ремонт на 65 объектах. В 2025 году запланированы работы по восстановлению 11 объектов. В марте дети из Докучаевска гостили в Алданском районе Якутии во время школьных каникул.
Выпечка куличей - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Сельчанки из Оренбуржья испекли тысячу куличей для участников спецоперации
18 апреля, 13:06
 
Надежные людиДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала