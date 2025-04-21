https://ria.ru/20250421/dokhody-2012430452.html

Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля

Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля - РИА Новости, 21.04.2025

Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля

Ряд категорий граждан, получивших в 2024 году доход, должны до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T02:24:00+03:00

2025-04-21T02:24:00+03:00

2025-04-21T02:24:00+03:00

экономика

россия

иван соловьев (юрист)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867335294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f13f8931f34aafebfbc39a4c0c15006.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ряд категорий граждан, получивших в 2024 году доход, должны до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Это касается доходов от продажи имущества, получения подарков, выигрыша, оказания услуг по договору ГПХ или из источников, находящихся за пределами РФ. Отчет о доходах обязаны предоставлять адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и прочие лица, занимающиеся частной практикой.Некоторые лица обязаны заплатить налог на основании уведомления от ФНС. Это касается выигрышей в казино и залах игровых автоматов, процентов по вкладам, доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ и в других случаях, когда налог не удерживается работодателем.Подать декларацию можно онлайн через сервис ФНС или программы “Декларация 2024”, а также лично в бумажном виде. "На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года - не распространяется", - напомнил Соловьев.И самое главное — уплатить исчисленный в декларации налог следует не позже 15 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250414/kvartira-2011058728.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, иван соловьев (юрист), федеральная налоговая служба (фнс россии)