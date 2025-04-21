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Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля - РИА Новости, 21.04.2025
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02:24 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/dokhody-2012430452.html
Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля
Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля - РИА Новости, 21.04.2025
Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля
Ряд категорий граждан, получивших в 2024 году доход, должны до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T02:24:00+03:00
2025-04-21T02:24:00+03:00
экономика
россия
иван соловьев (юрист)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ряд категорий граждан, получивших в 2024 году доход, должны до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Это касается доходов от продажи имущества, получения подарков, выигрыша, оказания услуг по договору ГПХ или из источников, находящихся за пределами РФ. Отчет о доходах обязаны предоставлять адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и прочие лица, занимающиеся частной практикой.Некоторые лица обязаны заплатить налог на основании уведомления от ФНС. Это касается выигрышей в казино и залах игровых автоматов, процентов по вкладам, доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ и в других случаях, когда налог не удерживается работодателем.Подать декларацию можно онлайн через сервис ФНС или программы “Декларация 2024”, а также лично в бумажном виде. "На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года - не распространяется", - напомнил Соловьев.И самое главное — уплатить исчисленный в декларации налог следует не позже 15 июля 2025 года.
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экономика, россия, иван соловьев (юрист), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Иван Соловьев (юрист), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля

Юрист Соловьев: часть россиян обязана до 30 апреля подать налоговую декларацию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ряд категорий граждан, получивших в 2024 году доход, должны до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Это касается доходов от продажи имущества, получения подарков, выигрыша, оказания услуг по договору ГПХ или из источников, находящихся за пределами РФ. Отчет о доходах обязаны предоставлять адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и прочие лица, занимающиеся частной практикой.
Некоторые лица обязаны заплатить налог на основании уведомления от ФНС. Это касается выигрышей в казино и залах игровых автоматов, процентов по вкладам, доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ и в других случаях, когда налог не удерживается работодателем.
Подать декларацию можно онлайн через сервис ФНС или программы “Декларация 2024”, а также лично в бумажном виде. "На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года - не распространяется", - напомнил Соловьев.
И самое главное — уплатить исчисленный в декларации налог следует не позже 15 июля 2025 года.
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ЭкономикаРоссияИван Соловьев (юрист)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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