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В ДНР приняли законы о флаге и гимне республики - РИА Новости, 21.04.2025
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21:58 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/dnr-2012619235.html
В ДНР приняли законы о флаге и гимне республики
В ДНР приняли законы о флаге и гимне республики - РИА Новости, 21.04.2025
В ДНР приняли законы о флаге и гимне республики
Народный совет ДНР в ходе пленарного заседания в понедельник принял законы о флаге и гимне республики для официального закрепления в качестве государственных... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:58:00+03:00
2025-04-21T21:58:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Народный совет ДНР в ходе пленарного заседания в понедельник принял законы о флаге и гимне республики для официального закрепления в качестве государственных символов, сообщили в ведомстве в сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента ДНР. &quot;Сегодня, 21 апреля, в ходе пленарного заседания Народного совета Донецкой Народной Республики первого созыва депутаты приняли закон &quot;О Государственном флаге Донецкой Народной Республики&quot;, который внес глава ДНР Денис Пушилин&quot;, - говорится в сообщении парламента ДНР.По словам представителя главы ДНР в парламенте Алексея Сухинина, это необходимо для регулирования порядка использования флага, защиты его статуса и недопущения неуважительного обращения. Кроме того, в ходе заседания также был принят закон о гимне ДНР. Сухинин добавил, что принятие закона необходимо для официального закрепления гимна в качестве государственного символа, а также определения порядка его использования и исполнения.
https://ria.ru/20250421/putin-2012600920.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР приняли законы о флаге и гимне республики

Народный совет ДНР принял законы о флаге и гимне республики

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Народный совет ДНР в ходе пленарного заседания в понедельник принял законы о флаге и гимне республики для официального закрепления в качестве государственных символов, сообщили в ведомстве в сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента ДНР.
«

"Сегодня, 21 апреля, в ходе пленарного заседания Народного совета Донецкой Народной Республики первого созыва депутаты приняли закон "О Государственном флаге Донецкой Народной Республики", который внес глава ДНР Денис Пушилин", - говорится в сообщении парламента ДНР.

По словам представителя главы ДНР в парламенте Алексея Сухинина, это необходимо для регулирования порядка использования флага, защиты его статуса и недопущения неуважительного обращения.
Кроме того, в ходе заседания также был принят закон о гимне ДНР. Сухинин добавил, что принятие закона необходимо для официального закрепления гимна в качестве государственного символа, а также определения порядка его использования и исполнения.
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