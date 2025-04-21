https://ria.ru/20250421/dnr-2012619235.html

В ДНР приняли законы о флаге и гимне республики

В ДНР приняли законы о флаге и гимне республики - РИА Новости, 21.04.2025

В ДНР приняли законы о флаге и гимне республики

Народный совет ДНР в ходе пленарного заседания в понедельник принял законы о флаге и гимне республики для официального закрепления в качестве государственных... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:58:00+03:00

2025-04-21T21:58:00+03:00

2025-04-21T21:58:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Народный совет ДНР в ходе пленарного заседания в понедельник принял законы о флаге и гимне республики для официального закрепления в качестве государственных символов, сообщили в ведомстве в сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента ДНР. "Сегодня, 21 апреля, в ходе пленарного заседания Народного совета Донецкой Народной Республики первого созыва депутаты приняли закон "О Государственном флаге Донецкой Народной Республики", который внес глава ДНР Денис Пушилин", - говорится в сообщении парламента ДНР.По словам представителя главы ДНР в парламенте Алексея Сухинина, это необходимо для регулирования порядка использования флага, защиты его статуса и недопущения неуважительного обращения. Кроме того, в ходе заседания также был принят закон о гимне ДНР. Сухинин добавил, что принятие закона необходимо для официального закрепления гимна в качестве государственного символа, а также определения порядка его использования и исполнения.

https://ria.ru/20250421/putin-2012600920.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин