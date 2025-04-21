https://ria.ru/20250421/dnr-2012614925.html

В ДНР при подрыве на мине погиб мирный житель

В ДНР при подрыве на мине погиб мирный житель - РИА Новости, 21.04.2025

В ДНР при подрыве на мине погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате подрыва на противопехотной мине ВСУ на кладбище в Гольмовском в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 21.04.2025

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жкх

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате подрыва на противопехотной мине ВСУ на кладбище в Гольмовском в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате подрыва на противопехотной мине вооруженных формирований Украины на кладбище посёлка Гольмовский был ранен мирный житель Горловки. От полученных травм мужчина скончался на операционном столе", - написал Приходько в Telegram-канале. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250421/glava-2012612729.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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жкх, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия