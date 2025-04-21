В ДНР объявили в международный розыск наемника из ближнего зарубежья
Прокуратура ДНР объявила в международный розыск наемника из ближнего зарубежья
Флаг Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура ДНР передала в верховный суд республики и объявила в международный розыск наемника из ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в прокуратуре.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Азербайджанской Республики Гасана Анара оглы Мамедова. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, в период с февраля 2022 года по январь 2025 года Мамедов через пограничный пункт пропуска между Польшей и Украиной прибыл на территорию Украины. В качестве наемника Мамедов вступил в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения войны, необходимым для участия в вооруженном конфликте. В ходе подготовки снабжался продуктами питания, а также иным материальным обеспечением.
После этого принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР и ВС Российской Федерации. За указанные действия он получил материальное вознаграждение в размере более 2,8 миллиона рублей.
По данным прокуратуры, с 2011 года по 2016 год Мамедов проходил воинскую службу в ВС Азербайджана, имеет звание рядового.
"Мамедов объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
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