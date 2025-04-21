https://ria.ru/20250421/dnr-2012442730.html

В ДНР за неделю сорвали почти 270 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали почти 270 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 21.04.2025

В ДНР за неделю сорвали почти 270 атак украинских БПЛА

Почти 270 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:11:00+03:00

2025-04-21T08:11:00+03:00

2025-04-21T08:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Почти 270 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 269 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ были два беспилотника самолетного типа, которые проводили разведку местности вблизи жилых кварталов, и один фальшдрон, предназначенный для выявления систем противовоздушной обороны. Взрывотехники регионального УФСБ РФ отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на местах, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012378691.html

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012429637.html

россия

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины