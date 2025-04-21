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В ДНР за неделю сорвали почти 270 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/dnr-2012442730.html
В ДНР за неделю сорвали почти 270 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали почти 270 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 21.04.2025
В ДНР за неделю сорвали почти 270 атак украинских БПЛА
Почти 270 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:11:00+03:00
2025-04-21T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Почти 270 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 269 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ были два беспилотника самолетного типа, которые проводили разведку местности вблизи жилых кварталов, и один фальшдрон, предназначенный для выявления систем противовоздушной обороны. Взрывотехники регионального УФСБ РФ отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на местах, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012378691.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю сорвали почти 270 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали 269 атак БПЛА по гражданской инфраструктуре

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Почти 270 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 269 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении пресс-службы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ были два беспилотника самолетного типа, которые проводили разведку местности вблизи жилых кварталов, и один фальшдрон, предназначенный для выявления систем противовоздушной обороны.
Взрывотехники регионального УФСБ РФ отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на местах, заключили в пресс-службе.
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 01:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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