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Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/deti-2012627667.html
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года - РИА Новости, 21.04.2025
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 3,5 года в результате действий украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:22:00+03:00
2025-04-21T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 3,5 года в результате действий украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения. "Белгородская область как прифронтовой регион проходит сложнейшие испытания. Враг обстреливает города и села из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. К сожалению, от этих преступлений страдают мирные жители. Много бед и горя. За три с половиной года из-за атак врага погибло 23 ребенка, 167 было ранено", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор также рассказал, что прошло первое заседание в фонде помощи детям, получившим ранения от обстрелов ВСУ. Он отметил, что помощь будет оказываться всем детям до 21 года включительно. На средства фонда ребята смогут ездить в санатории для получения лечения и реабилитации, а также будут закупаться необходимые препараты и медицинские изделия, которые не покрываются госмедициной и требуют дополнительных затрат.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года

Гладков: за 3,5 года в Белгородской области погибли 23 ребенка, 167 ранены

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 3,5 года в результате действий украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения.
«
"Белгородская область как прифронтовой регион проходит сложнейшие испытания. Враг обстреливает города и села из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. К сожалению, от этих преступлений страдают мирные жители. Много бед и горя. За три с половиной года из-за атак врага погибло 23 ребенка, 167 было ранено", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также рассказал, что прошло первое заседание в фонде помощи детям, получившим ранения от обстрелов ВСУ. Он отметил, что помощь будет оказываться всем детям до 21 года включительно. На средства фонда ребята смогут ездить в санатории для получения лечения и реабилитации, а также будут закупаться необходимые препараты и медицинские изделия, которые не покрываются госмедициной и требуют дополнительных затрат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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