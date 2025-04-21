https://ria.ru/20250421/deti-2012627667.html
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года - РИА Новости, 21.04.2025
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 3,5 года в результате действий украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:22:00+03:00
2025-04-21T23:22:00+03:00
2025-04-21T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 3,5 года в результате действий украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения. "Белгородская область как прифронтовой регион проходит сложнейшие испытания. Враг обстреливает города и села из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. К сожалению, от этих преступлений страдают мирные жители. Много бед и горя. За три с половиной года из-за атак врага погибло 23 ребенка, 167 было ранено", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор также рассказал, что прошло первое заседание в фонде помощи детям, получившим ранения от обстрелов ВСУ. Он отметил, что помощь будет оказываться всем детям до 21 года включительно. На средства фонда ребята смогут ездить в санатории для получения лечения и реабилитации, а также будут закупаться необходимые препараты и медицинские изделия, которые не покрываются госмедициной и требуют дополнительных затрат.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года
Гладков: за 3,5 года в Белгородской области погибли 23 ребенка, 167 ранены