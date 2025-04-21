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В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома - РИА Новости, 21.04.2025
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16:34 21.04.2025 (обновлено: 16:35 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/delo-2012549273.html
В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома
В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома - РИА Новости, 21.04.2025
В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома
Уголовное дело о халатности возбудили в Кировской области после частичного обрушения фасада многоквартирного дома, сообщает региональное следственное управление РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:34:00+03:00
2025-04-21T16:35:00+03:00
происшествия
россия
кирово-чепецкий район
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Кировской области после частичного обрушения фасада многоквартирного дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что 18 апреля в селе Полом Кирово-Чепецкого района произошло падение части фасада нежилой секции дома №3 по улице Труда. Никто из жильцов не пострадал. "По предварительным данным, обрушение стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами муниципальных органов власти Кирово-Чепецкого района, не принявших мер к своевременному проведению ремонта фасада и кровли дома... Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия
кирово-чепецкий район
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происшествия, россия, кирово-чепецкий район, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кирово-Чепецкий район, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома

СК возбудил дело после частичного обрушения фасада дома в Кировской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Кировской области после частичного обрушения фасада многоквартирного дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что 18 апреля в селе Полом Кирово-Чепецкого района произошло падение части фасада нежилой секции дома №3 по улице Труда. Никто из жильцов не пострадал.
«
"По предварительным данным, обрушение стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами муниципальных органов власти Кирово-Чепецкого района, не принявших мер к своевременному проведению ремонта фасада и кровли дома... Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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В Новосибирске спасли мужчину из-под завалов обрушившихся гаражей
17 апреля, 16:00
 
ПроисшествияРоссияКирово-Чепецкий районКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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