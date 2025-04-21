https://ria.ru/20250421/delo-2012549273.html

В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома

В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома - РИА Новости, 21.04.2025

В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома

Уголовное дело о халатности возбудили в Кировской области после частичного обрушения фасада многоквартирного дома, сообщает региональное следственное управление РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:34:00+03:00

2025-04-21T16:34:00+03:00

2025-04-21T16:35:00+03:00

происшествия

россия

кирово-чепецкий район

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Кировской области после частичного обрушения фасада многоквартирного дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что 18 апреля в селе Полом Кирово-Чепецкого района произошло падение части фасада нежилой секции дома №3 по улице Труда. Никто из жильцов не пострадал. "По предварительным данным, обрушение стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами муниципальных органов власти Кирово-Чепецкого района, не принявших мер к своевременному проведению ремонта фасада и кровли дома... Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20250417/novosibirsk-2011845677.html

россия

кирово-чепецкий район

кировская область

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происшествия, россия, кирово-чепецкий район, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)