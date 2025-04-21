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Дело об отравлении семьи в красноярском селе начнут рассматривать в мае - РИА Новости, 21.04.2025
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12:32 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/delo-2012491113.html
Дело об отравлении семьи в красноярском селе начнут рассматривать в мае
Дело об отравлении семьи в красноярском селе начнут рассматривать в мае - РИА Новости, 21.04.2025
Дело об отравлении семьи в красноярском селе начнут рассматривать в мае
Уголовное дело об отравлении дихлофосом семьи из красноярского села Красная Сопка, в которой погибли четверо детей, начнут рассматривать 6 мая, обвиняемым по... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:32:00+03:00
2025-04-21T12:32:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Уголовное дело об отравлении дихлофосом семьи из красноярского села Красная Сопка, в которой погибли четверо детей, начнут рассматривать 6 мая, обвиняемым по делу проходит глава семейства, сообщили РИА Новости в понедельник в краевой прокуратуре. "Да, начнут рассматривать 6 мая в Назаровском городском суде", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о начале рассмотрения дела по отравлению дихлофосом семьи. Уголовное дело было передано в суд в конце марта, сообщала генеральная прокуратура РФ. В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК). В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября 2024 года она родила здорового мальчика. В начале февраля краевая прокуратура сообщила о его смерти. Региональный СК возбудил новое уголовное дело по той же статье "причинение смерти по неосторожности". Экспертиза, по данным регионального СК, показала, что смерть малыша наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей желудочным содержимым.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ураган в сибири
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ураган в Сибири
Дело об отравлении семьи в красноярском селе начнут рассматривать в мае

Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи начнут рассмотрят шестого мая

© Фото : Прокуратура Красноярского краяДом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец
Дом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Прокуратура Красноярского края
Дом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Уголовное дело об отравлении дихлофосом семьи из красноярского села Красная Сопка, в которой погибли четверо детей, начнут рассматривать 6 мая, обвиняемым по делу проходит глава семейства, сообщили РИА Новости в понедельник в краевой прокуратуре.
"Да, начнут рассматривать 6 мая в Назаровском городском суде", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о начале рассмотрения дела по отравлению дихлофосом семьи.
Уголовное дело было передано в суд в конце марта, сообщала генеральная прокуратура РФ.
В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).
В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября 2024 года она родила здорового мальчика. В начале февраля краевая прокуратура сообщила о его смерти. Региональный СК возбудил новое уголовное дело по той же статье "причинение смерти по неосторожности". Экспертиза, по данным регионального СК, показала, что смерть малыша наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей желудочным содержимым.
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