https://ria.ru/20250421/ded-2012469441.html

В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком

В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком - РИА Новости, 21.04.2025

В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком

Поисково-спасательная группа в Иркутской области разыскала деда с внуком, которые вечером в воскресенье уехали кататься на скутере и пропали, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:51:00+03:00

2025-04-21T10:51:00+03:00

2025-04-21T10:51:00+03:00

происшествия

байкал

иркутская область

иркутский район

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ИРКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Поисково-спасательная группа в Иркутской области разыскала деда с внуком, которые вечером в воскресенье уехали кататься на скутере и пропали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона. Вечером в воскресенье в Иркутском районе пропали 46-летний житель поселка Большое Голоустное Андрей Груздных и его шестилетний внук. Мужчина с ребенком уехали на мотоскутере кататься и перестали выходить на связь. На поиски пропавших отправилась группа из полицейских и волонтеров, всего более 40 человек. "Они на скутере поднялись на сопку, чтобы посмотреть виды Байкала. И во время подъема повредили шланг подачи топлива. Бензин вытек. Они решили возвращаться пешком, но перепутали направление и заблудились. Под утро им удалось выйти к месту, где работала сотовая связь. По зафиксированному звонку спасатели определили их место нахождения на берегу Байкала. Туда подъехали на лодке и забрали пропавших", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона. Он отметил, что информация от поисково-спасательной группы носит предварительный характер.

https://ria.ru/20250414/telo-2011079705.html

https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010964774.html

байкал

иркутская область

иркутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, байкал, иркутская область, иркутский район