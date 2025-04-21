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В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком - РИА Новости, 21.04.2025
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10:51 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ded-2012469441.html
В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком
В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком - РИА Новости, 21.04.2025
В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком
Поисково-спасательная группа в Иркутской области разыскала деда с внуком, которые вечером в воскресенье уехали кататься на скутере и пропали, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:51:00+03:00
2025-04-21T10:51:00+03:00
происшествия
байкал
иркутская область
иркутский район
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ИРКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Поисково-спасательная группа в Иркутской области разыскала деда с внуком, которые вечером в воскресенье уехали кататься на скутере и пропали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона. Вечером в воскресенье в Иркутском районе пропали 46-летний житель поселка Большое Голоустное Андрей Груздных и его шестилетний внук. Мужчина с ребенком уехали на мотоскутере кататься и перестали выходить на связь. На поиски пропавших отправилась группа из полицейских и волонтеров, всего более 40 человек. "Они на скутере поднялись на сопку, чтобы посмотреть виды Байкала. И во время подъема повредили шланг подачи топлива. Бензин вытек. Они решили возвращаться пешком, но перепутали направление и заблудились. Под утро им удалось выйти к месту, где работала сотовая связь. По зафиксированному звонку спасатели определили их место нахождения на берегу Байкала. Туда подъехали на лодке и забрали пропавших", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона. Он отметил, что информация от поисково-спасательной группы носит предварительный характер.
https://ria.ru/20250414/telo-2011079705.html
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байкал
иркутская область
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происшествия, байкал, иркутская область, иркутский район
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Иркутский район
В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком

В Иркутской области разыскали деда с внуком, уехавших кататься на скутере

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Поисково-спасательная группа в Иркутской области разыскала деда с внуком, которые вечером в воскресенье уехали кататься на скутере и пропали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.
Вечером в воскресенье в Иркутском районе пропали 46-летний житель поселка Большое Голоустное Андрей Груздных и его шестилетний внук. Мужчина с ребенком уехали на мотоскутере кататься и перестали выходить на связь. На поиски пропавших отправилась группа из полицейских и волонтеров, всего более 40 человек.
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"Они на скутере поднялись на сопку, чтобы посмотреть виды Байкала. И во время подъема повредили шланг подачи топлива. Бензин вытек. Они решили возвращаться пешком, но перепутали направление и заблудились. Под утро им удалось выйти к месту, где работала сотовая связь. По зафиксированному звонку спасатели определили их место нахождения на берегу Байкала. Туда подъехали на лодке и забрали пропавших", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Он отметил, что информация от поисково-спасательной группы носит предварительный характер.
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