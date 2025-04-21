В Иркутской области разыскали пропавших деда с внуком
В Иркутской области разыскали деда с внуком, уехавших кататься на скутере
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Поисково-спасательная группа в Иркутской области разыскала деда с внуком, которые вечером в воскресенье уехали кататься на скутере и пропали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.
Вечером в воскресенье в Иркутском районе пропали 46-летний житель поселка Большое Голоустное Андрей Груздных и его шестилетний внук. Мужчина с ребенком уехали на мотоскутере кататься и перестали выходить на связь. На поиски пропавших отправилась группа из полицейских и волонтеров, всего более 40 человек.
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"Они на скутере поднялись на сопку, чтобы посмотреть виды Байкала. И во время подъема повредили шланг подачи топлива. Бензин вытек. Они решили возвращаться пешком, но перепутали направление и заблудились. Под утро им удалось выйти к месту, где работала сотовая связь. По зафиксированному звонку спасатели определили их место нахождения на берегу Байкала. Туда подъехали на лодке и забрали пропавших", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Он отметил, что информация от поисково-спасательной группы носит предварительный характер.
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