https://ria.ru/20250421/buryatiya-2012433853.html

В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров

В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров - РИА Новости, 21.04.2025

В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров

Семь очагов лесных пожаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило агентство лесного хозяйства республики. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T03:15:00+03:00

2025-04-21T03:15:00+03:00

2025-04-21T03:15:00+03:00

происшествия

кяхтинский район

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УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Семь очагов лесных пожаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило агентство лесного хозяйства республики. "За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено одно возгорание в Кяхтинском районе. Ликвидировано семь очагов: в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах", - говорится в сообщении. По данным на утро понедельника, в республике действует шесть лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 2303 гектара. Два из них локализованы. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель, сухие грозы и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 240 человек, задействовано 52 единицы лесопожарной техники. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.

https://ria.ru/20250419/burjatija-2012232532.html

кяхтинский район

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происшествия, кяхтинский район