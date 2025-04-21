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В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров - РИА Новости, 21.04.2025
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03:15 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/buryatiya-2012433853.html
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров - РИА Новости, 21.04.2025
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров
Семь очагов лесных пожаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило агентство лесного хозяйства республики. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T03:15:00+03:00
2025-04-21T03:15:00+03:00
происшествия
кяхтинский район
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УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Семь очагов лесных пожаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило агентство лесного хозяйства республики. "За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено одно возгорание в Кяхтинском районе. Ликвидировано семь очагов: в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах", - говорится в сообщении. По данным на утро понедельника, в республике действует шесть лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 2303 гектара. Два из них локализованы. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель, сухие грозы и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 240 человек, задействовано 52 единицы лесопожарной техники. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
https://ria.ru/20250419/burjatija-2012232532.html
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происшествия, кяхтинский район
Происшествия, Кяхтинский район
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров

В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров на площади 2,3 тысячи гектаров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Семь очагов лесных пожаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило агентство лесного хозяйства республики.
"За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено одно возгорание в Кяхтинском районе. Ликвидировано семь очагов: в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах", - говорится в сообщении.
По данным на утро понедельника, в республике действует шесть лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 2303 гектара. Два из них локализованы. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель, сухие грозы и неосторожное обращение с огнём.
Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 240 человек, задействовано 52 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров
19 апреля, 08:58
 
ПроисшествияКяхтинский район
 
 
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