https://ria.ru/20250421/buryatiya-2012433853.html
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров - РИА Новости, 21.04.2025
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров
Семь очагов лесных пожаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило агентство лесного хозяйства республики. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T03:15:00+03:00
2025-04-21T03:15:00+03:00
2025-04-21T03:15:00+03:00
происшествия
кяхтинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968488543_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_be4f2cd04414d8932647960891839f2a.jpg
УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Семь очагов лесных пожаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило агентство лесного хозяйства республики. "За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено одно возгорание в Кяхтинском районе. Ликвидировано семь очагов: в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах", - говорится в сообщении. По данным на утро понедельника, в республике действует шесть лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 2303 гектара. Два из них локализованы. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель, сухие грозы и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 240 человек, задействовано 52 единицы лесопожарной техники. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
https://ria.ru/20250419/burjatija-2012232532.html
кяхтинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968488543_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_5153486e56468a8185a3e04c5aaaa523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кяхтинский район
Происшествия, Кяхтинский район
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров
В Бурятии за сутки потушили семь лесных пожаров на площади 2,3 тысячи гектаров
УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Семь очагов лесных пожаров потушили в Бурятии за прошедшие сутки, сообщило агентство лесного хозяйства республики.
"За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено одно возгорание в Кяхтинском районе
. Ликвидировано семь очагов: в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах", - говорится в сообщении.
По данным на утро понедельника, в республике действует шесть лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 2303 гектара. Два из них локализованы. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель, сухие грозы и неосторожное обращение с огнём.
Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 240 человек, задействовано 52 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.