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Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, пишут СМИ

Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2025

Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:57:00+03:00

2025-04-21T23:57:00+03:00

2025-04-21T23:57:00+03:00

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кир стармер

евросоюз

лейбористская партия великобритании

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов, сообщает газета Times. "Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов", - говорится в публикации. Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы, пришедшие к власти в июле 2024 года, в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF).

https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html

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в мире, великобритания, франция, германия, кир стармер, евросоюз, лейбористская партия великобритании