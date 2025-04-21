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Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, пишут СМИ
Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2025
Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:57:00+03:00
2025-04-21T23:57:00+03:00
2025-04-21T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов, сообщает газета Times. "Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов", - говорится в публикации. Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы, пришедшие к власти в июле 2024 года, в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF).
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в мире, великобритания, франция, германия, кир стармер, евросоюз, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, Франция, Германия, Кир Стармер, Евросоюз, Лейбористская партия Великобритании
Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, пишут СМИ
Times: премьер Британии Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС