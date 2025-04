https://ria.ru/20250421/britaniya-2012624896.html

Британские либерал-демократы начали сбор средств для борьбы с Reform UK

Британские либерал-демократы начали сбор средств для борьбы с Reform UK - РИА Новости, 21.04.2025

Британские либерал-демократы начали сбор средств для борьбы с Reform UK

Либерально-демократическая партия Великобритании запустила сбор средств для борьбы на местных выборах с набравшей популярность правопопулистской партией... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:04:00+03:00

2025-04-21T23:04:00+03:00

2025-04-21T23:04:00+03:00

в мире

великобритания

англия

уэльс

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Либерально-демократическая партия Великобритании запустила сбор средств для борьбы на местных выборах с набравшей популярность правопопулистской партией Найджела Фаража Reform UK, сообщает в понедельник издание Financial Times. "Либеральные демократы создали "фонд борьбы с Фаражем", в который стекаются деньги от жертвователей, надеющихся, что партия остановит нарастающую волну Reform UK на территории Англии и Уэльса", - сказано в статье. Отмечается, что на эту цель в преддверии местных выборов, которые пройдут 1 мая, партии уже пожертвовали 100 тысяч фунтов стерлингов. Еще 75 тысяч партия получила на финансирование кампании на выборах в парламент Уэльса в следующем году, где Reform UK прочат хорошие результаты. Либеральные демократы надеются, что "фонд борьбы с Фаражем" соберет в этом году 1 миллион фунтов стерлингов, чтобы увеличить производство агитационных материалов и количество цифровой рекламы в борьбе с правой партией в тех районах, где у них уже хорошие позиции. Местные выборы в мае станут первыми после всеобщих парламентских выборов летом 2024 года, на которых победу одержали лейбористы. Партии Британии поборются за более 1,6 тысячи кресел в местных советах. Большинство из них (более тысячи) сейчас занимают консерваторы. Британский политолог, специализирующийся на электоральном поведении, Джон Кертис в статье для издания Mirror до этого заявил, что грядущие в Британии местные выборы будут беспрецедентными из-за одновременно слабого рейтинга двух ключевых партии страны - консерваторов (22%) и лейбористов (24%). Обе отстают от правопопулистской Reform UK (25%). По его словам, "зеленые" (9%) занимают рекордно высокие позиции в опросах, а либерал-демократы (14%) снова стали силой. Ранее опрос аналитического центра More in Common показал, что британская правопопулистская партия Reform UK могла бы получить 180 мест в парламенте, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы (по 165 мест каждая), если бы выборы прошли сейчас, а не в июле прошлого года, когда партия получила всего пять мест. Февральский опрос компании YouGov для газеты Times показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Кроме того, согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. По итогам состоявшихся в июле 2023 года выборов в Британии лейбористы получили абсолютное большинство (411 мест) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.

https://ria.ru/20250415/velikobritaniya-2011272287.html

https://ria.ru/20250420/britaniya-2012411749.html

https://ria.ru/20250107/mask-1992742130.html

https://ria.ru/20241102/badenok-1981600169.html

великобритания

англия

уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, англия, уэльс, кир стармер