Британия сломана, но не сдается

Несмотря на пасхальные каникулы, Британия не снижает своей активности на украинском направлении. Лондон изо дня в день делает какие-то заявления, британская...

Несмотря на пасхальные каникулы, Британия не снижает своей активности на украинском направлении. Лондон изо дня в день делает какие-то заявления, британская пресса постоянно — одну за другой — вбрасывает антироссийские провокации, премьер Британии Кир Стармер даже из отпуска строчит какие-то твиты "в поддержку Украины". Ну и конечно же, британские дипломаты и военные без устали продолжают работать над безумным прожектом отправки своих контингентов на Украину.Все это происходит на фоне набирающего обороты внутреннего социально-экономического кризиса, свидетельствующего о жалком состоянии некогда великой державы. Из мировых новостей уже не сходят кадры второго по величине города Британии — Бирмингема, где второй месяц продолжается забастовка мусорщиков. Прямо на улицах сейчас разлагаются до 22 тысяч тонн отходов, город заполонили крысы, которые стремительно растут в размерах. Правительство уже начало консультации с армией по поводу решения кризиса, но ничего не может поделать, расписываясь в собственном бессилии перед профсоюзами.Причем важно подчеркнуть: речь идет о правительстве именно лейбористов, выросших из профсоюзного движения и всегда использовавших его фонды как основной источник своей предвыборной кампании. А теперь эти же профсоюзы грозят Стармеру расширить бирмингемскую забастовку до общенационального масштаба, не ограничиваясь только коммунальщиками. На днях уже второй крупнейший союз учителей объявил о намерении остановить работу в сентябре, что может привести к стачке сотен тысяч педагогов по всей стране и срыву следующего учебного года.Одновременно Британию сотрясает скандал с остановкой сталелитейного завода компании British Steel в городке Сканторп (Северо-Восточная Англия). В марте его китайские владельцы заявили, что предприятие стало совершенно убыточным и теряет до 700 тысяч фунтов в день, а потому объявили о закрытии градообразующего завода. Казалось бы, ничего особенного — мало ли в последние годы таких фабрик закрыли по всей Европе. Да вот оказалось, что это — последний сталелитейный завод Британии! То есть некогда кузница Европы завершает цикл своей полной деиндустриализации!Правительство Стармера не нашло ничего лучше, как экстренно вызывать депутатов с пасхальных каникул и принимать чрезвычайное решение о захвате предприятия, назвав это "национализацией". Но выяснилось, что в Британии для завода нет коксующегося угля. То есть совсем нет! Последние британские шахты в Шеффилде, возле которых, собственно, и был когда-то построен завод Сканторпа, закрылись еще десять лет назад — все во имя зеленой повестки. И в последние годы уголь туда возили из Японии и Южной Африки. Теперь правительство предпринимает лихорадочные шаги, чтобы где-то взять кокс, а заодно решить вопрос с убыточностью предприятия. Но и в этом оно оказывается бессильным.В то же время британцев "обрадовали" новым рекордом. Несмотря на колоссальные усилия правительств и консерваторов, и лейбористов, число нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш на утлых суденышках, продолжает расти. К середине апреля их число превысило восемь тысяч человек (это считая только тех, кого обнаружили). Судя по динамике, этот год станет абсолютно рекордным. А неоднократные попытки Лондона придумать схему отправки нелегалов обратно не увенчались успехом."Стармер утратил контроль над границами" — с таким вердиктом выходит The Daily Telegraph, анализируя статистику последних дней. Тут бы им задаться логичным вопросом: если Стармер не может контролировать границы вверенной ему Британии, то как же он собирается контролировать границы Украины в рамках прожекта "коалиции желающих"? И не лучше ему было бы сначала решить свои внутренние проблемы, а уже потом строить из себя миротворца где-то далеко за пределами королевства? Но такие вопросы в британской прессе считаются табуированными.Причем поражает, как в одних и тех же номерах газет можно встретить материалы, простое сопоставление которых должно бы натолкнуть на эти вопросы. К примеру, свежий выпуск газеты The Sunday Times содержит колонку известного журналиста Рода Лиддла, который пишет о проблемах, раздирающих его государство: "Только две британские зарисовки — ужасное железнодорожное сообщение и второй город страны, напоминающий Кампалу, с воронами вместо марабу, кружащими над грязью, — показательны. Это страна, которая и в прямом, и в переносном смыслах больше не работает. <…> Это общество, которое утратило чувство того, как управлять собой, как эффективно делать простые вещи. <…> Все, чего хотели жители Бирмингема, — это опустошить свои мусорные баки. Так что начни с этого, Бирмингем, и если останутся деньги — работай на внешней арене".Но ведь этот очевидный вывод касается не только властей Бирмингема. Логично было бы такое же послание обратить и ко всему британскому правительству. Но буквально через пару страниц в этом же номере газеты публикуется редакционная колонка с призывом к Стармеру заполнить вакуум в поддержке украинского режима, если Вашингтон свернет свою помощь. И это притом что Лондон на Украину уже тратит 0,5 процента своего ВВП. Вот же те самые деньги, которых так не хватает мусорщикам и учителям Британии! Но соединять эти две темы в прессе возбраняется!Лишь ветеран тамошней журналистики Питер Хитченс на страницах Mail on Sunday позволил себе "крамолу". Осторожно увязав данные вопросы воедино, он написал: "В украинском конфликте нет ничего патриотичного. У Великобритании нет национальных интересов в поддержании или продлении этой безумной убийственной драки, которую можно было избежать, прокси-войны между США и Россией. Даже американцам, которые так долго и упорно пытались спровоцировать конфликт в регионе, это наскучило. Тем не менее мы тратим деньги налогоплательщиков на его поддержание". Опять-таки лежащие на поверхности выводы! Но это — глас вопиющего в информационной пустыне королевства. Тамошние СМИ единодушно кричат "Британия сломана!", вынося эти выводы на свои первые полосы. Газета The Sun ссылается на опрос, согласно которому с этим выводом согласились 68 процентов британцев. Причем 32 процента видят главную проблему в незаконной миграции, 31 — в разрушенном здравоохранении, 18 — в экономике. Украина или война с Россией, которой все время пугают обывателей, среди этих тем и близко не просматриваются.Но Стармер все равно с упорством, достойным лучшего применения, пыжится представить себя в роли главного антироссийского "ястреба". Не понимая при этом очевидного: чем выше мусорные кучи в Бирмингеме, с которыми он не может справиться, или чем больше лодок нелегально пересекают Ла-Манш, тем комичнее смотрится этот бывший антивоенный активист в виде воинственного недо-Черчилля.

