https://ria.ru/20250421/boi-2012549429.html
Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия
Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия
Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:35:00+03:00
2025-04-21T16:35:00+03:00
2025-04-21T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин."Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры
Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры
2025-04-21T16:35
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PT5M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия
Путин: боевые действия возобновились после пасхального перемирия