https://ria.ru/20250421/boi-2012549429.html

Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия

Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия - РИА Новости, 21.04.2025

Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия

Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:35:00+03:00

2025-04-21T16:35:00+03:00

2025-04-21T16:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин."Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры 2025-04-21T16:35 true PT5M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия