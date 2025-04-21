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Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 21.04.2025 (обновлено: 16:49 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/boi-2012549429.html
Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия
Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия
Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:35:00+03:00
2025-04-21T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин."Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html
россия
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4.7
96
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60
353
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Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры
Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о возобновлении боевых действий после перемирия

Путин: боевые действия возобновились после пасхального перемирия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин.
"Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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