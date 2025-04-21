https://ria.ru/20250421/bichaev-2012540068.html

Соревнования в память об Александре Бичаеве вновь пройдут на Смоленщине

Соревнования в память об Александре Бичаеве вновь пройдут на Смоленщине - РИА Новости, 21.04.2025

Соревнования в память об Александре Бичаеве вновь пройдут на Смоленщине

II ежегодные соревнования, посвященные памяти о Герое России Александре Бичаеве, состоятся с 4 по 6 июля в поселке Пржевальское Демидовского района в Смоленской РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:00:00+03:00

2025-04-21T16:00:00+03:00

2025-04-21T16:00:00+03:00

смоленская область

смоленская область

демидовский район

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_0:127:2424:1490_1920x0_80_0_0_13d4707a3663013b38932c855ca9628b.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. II ежегодные соревнования, посвященные памяти о Герое России Александре Бичаеве, состоятся с 4 по 6 июля в поселке Пржевальское Демидовского района в Смоленской области, сообщает пресс-служба правительства региона в своем официальном телеграм-канале.Соревнования в его честь проводятся второй год подряд. В 2023 году в состязаниях в Красном Бору участвовали 300 спортсменов, а в 2024-м в Пржевальское приехали атлеты из 10 регионов России и Белоруссии. Выпускник Военной академии ПВО, командир взвода 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ Александр Бичаев героически погиб в феврале 2023 года при выполнении боевой задачи в районе Кременной. Несмотря на тяжелое ранение, он остался на позиции и прикрыл выход своих товарищей из окружения, сорвав наступление противника. Его подвиг спас десятки жизней. "Важно, чтобы наши дети знали и помнили, как дается мирная жизнь, какой ценой мы за нее платим. Соревнования памяти Героя России Александра Бичаева — это важное событие для всей Смоленской области, позволяющее почтить память нашего земляка, совершившего героический подвиг во имя Отечества", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250421/onf-2012519793.html

смоленская область

демидовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, демидовский район, воздушно-десантные войска россии