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Соревнования в память об Александре Бичаеве вновь пройдут на Смоленщине - РИА Новости, 21.04.2025
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Смоленская область
 
16:00 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/bichaev-2012540068.html
Соревнования в память об Александре Бичаеве вновь пройдут на Смоленщине
Соревнования в память об Александре Бичаеве вновь пройдут на Смоленщине - РИА Новости, 21.04.2025
Соревнования в память об Александре Бичаеве вновь пройдут на Смоленщине
II ежегодные соревнования, посвященные памяти о Герое России Александре Бичаеве, состоятся с 4 по 6 июля в поселке Пржевальское Демидовского района в Смоленской РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:00:00+03:00
2025-04-21T16:00:00+03:00
смоленская область
смоленская область
демидовский район
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. II ежегодные соревнования, посвященные памяти о Герое России Александре Бичаеве, состоятся с 4 по 6 июля в поселке Пржевальское Демидовского района в Смоленской области, сообщает пресс-служба правительства региона в своем официальном телеграм-канале.Соревнования в его честь проводятся второй год подряд. В 2023 году в состязаниях в Красном Бору участвовали 300 спортсменов, а в 2024-м в Пржевальское приехали атлеты из 10 регионов России и Белоруссии. Выпускник Военной академии ПВО, командир взвода 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ Александр Бичаев героически погиб в феврале 2023 года при выполнении боевой задачи в районе Кременной. Несмотря на тяжелое ранение, он остался на позиции и прикрыл выход своих товарищей из окружения, сорвав наступление противника. Его подвиг спас десятки жизней. "Важно, чтобы наши дети знали и помнили, как дается мирная жизнь, какой ценой мы за нее платим. Соревнования памяти Героя России Александра Бичаева — это важное событие для всей Смоленской области, позволяющее почтить память нашего земляка, совершившего героический подвиг во имя Отечества", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
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смоленская область, демидовский район, воздушно-десантные войска россии
Смоленская область, Смоленская область, Демидовский район, Воздушно-десантные войска России
Соревнования в память об Александре Бичаеве вновь пройдут на Смоленщине

Состязания в память о Герое РФ Александре Бичаеве снова пройдут на Смоленщине

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. II ежегодные соревнования, посвященные памяти о Герое России Александре Бичаеве, состоятся с 4 по 6 июля в поселке Пржевальское Демидовского района в Смоленской области, сообщает пресс-служба правительства региона в своем официальном телеграм-канале.
Соревнования в его честь проводятся второй год подряд. В 2023 году в состязаниях в Красном Бору участвовали 300 спортсменов, а в 2024-м в Пржевальское приехали атлеты из 10 регионов России и Белоруссии.
Выпускник Военной академии ПВО, командир взвода 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ Александр Бичаев героически погиб в феврале 2023 года при выполнении боевой задачи в районе Кременной. Несмотря на тяжелое ранение, он остался на позиции и прикрыл выход своих товарищей из окружения, сорвав наступление противника. Его подвиг спас десятки жизней.
"Важно, чтобы наши дети знали и помнили, как дается мирная жизнь, какой ценой мы за нее платим. Соревнования памяти Героя России Александра Бичаева — это важное событие для всей Смоленской области, позволяющее почтить память нашего земляка, совершившего героический подвиг во имя Отечества", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Смоленские власти будут прорабатывать проблемы жителей совместно с ОНФ
Вчера, 14:23
 
Смоленская областьСмоленская областьДемидовский районВоздушно-десантные войска России
 
 
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