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Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики - РИА Новости, 21.04.2025
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09:17 21.04.2025 (обновлено: 09:41 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/bezdomnye-2012447629.html
Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики
Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики - РИА Новости, 21.04.2025
Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики
Мэр города Ланкастер в американском штате Калифорния предложил обеспечить бездомных желаемым ими количеством наркотика, чтобы избавиться от них, сообщает газета РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:17:00+03:00
2025-04-21T09:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр города Ланкастер в американском штате Калифорния предложил обеспечить бездомных желаемым ими количеством наркотика, чтобы избавиться от них, сообщает газета New York Post. "Что я хочу сделать, так это дать им бесплатный фентанил… Я хочу дать им столько фентанила, сколько они хотят… Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент устроил нам чистку. Потому что нам действительно нужно избавиться от этих людей", - приводит газета слова мэра города Ланкастер Рекса Пэрриса. Пэррис заявил, что около половины всех бездомных - это выпущенные на свободу преступники, которые, по его словам, совершают большинство преступлений в городе. Отмечается, что запущенная петиция об отправке Пэрриса в отставку пока набрала 6% от необходимых 20 тысяч подписей.
https://ria.ru/20241227/bezdomnye-1991772399.html
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в мире, ланкастер, калифорния
В мире, Ланкастер, Калифорния
Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики

Мэр Ланкастера в Калифорнии Пэррис предложил дать бездомным бесплатные наркотики

© AP Photo / Jae C. HongБездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой"
Бездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр города Ланкастер в американском штате Калифорния предложил обеспечить бездомных желаемым ими количеством наркотика, чтобы избавиться от них, сообщает газета New York Post.
«
"Что я хочу сделать, так это дать им бесплатный фентанил… Я хочу дать им столько фентанила, сколько они хотят… Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент устроил нам чистку. Потому что нам действительно нужно избавиться от этих людей", - приводит газета слова мэра города Ланкастер Рекса Пэрриса.
Пэррис заявил, что около половины всех бездомных - это выпущенные на свободу преступники, которые, по его словам, совершают большинство преступлений в городе.
Отмечается, что запущенная петиция об отправке Пэрриса в отставку пока набрала 6% от необходимых 20 тысяч подписей.
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