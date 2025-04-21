Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики
Мэр Ланкастера в Калифорнии Пэррис предложил дать бездомным бесплатные наркотики
© AP Photo / Jae C. HongБездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой"
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр города Ланкастер в американском штате Калифорния предложил обеспечить бездомных желаемым ими количеством наркотика, чтобы избавиться от них, сообщает газета New York Post.
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"Что я хочу сделать, так это дать им бесплатный фентанил… Я хочу дать им столько фентанила, сколько они хотят… Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент устроил нам чистку. Потому что нам действительно нужно избавиться от этих людей", - приводит газета слова мэра города Ланкастер Рекса Пэрриса.
Пэррис заявил, что около половины всех бездомных - это выпущенные на свободу преступники, которые, по его словам, совершают большинство преступлений в городе.
Отмечается, что запущенная петиция об отправке Пэрриса в отставку пока набрала 6% от необходимых 20 тысяч подписей.
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