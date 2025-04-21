https://ria.ru/20250421/bezdomnye-2012447629.html

Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики

Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики - РИА Новости, 21.04.2025

Мэр калифорнийского города предложил дать бездомным наркотики

Мэр города Ланкастер в американском штате Калифорния предложил обеспечить бездомных желаемым ими количеством наркотика, чтобы избавиться от них, сообщает газета РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:17:00+03:00

2025-04-21T09:17:00+03:00

2025-04-21T09:41:00+03:00

в мире

ланкастер

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр города Ланкастер в американском штате Калифорния предложил обеспечить бездомных желаемым ими количеством наркотика, чтобы избавиться от них, сообщает газета New York Post. "Что я хочу сделать, так это дать им бесплатный фентанил… Я хочу дать им столько фентанила, сколько они хотят… Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент устроил нам чистку. Потому что нам действительно нужно избавиться от этих людей", - приводит газета слова мэра города Ланкастер Рекса Пэрриса. Пэррис заявил, что около половины всех бездомных - это выпущенные на свободу преступники, которые, по его словам, совершают большинство преступлений в городе. Отмечается, что запущенная петиция об отправке Пэрриса в отставку пока набрала 6% от необходимых 20 тысяч подписей.

https://ria.ru/20241227/bezdomnye-1991772399.html

ланкастер

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ланкастер, калифорния