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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.04.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:19:00+03:00
2025-04-21T22:19:00+03:00
2025-04-21T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.55 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 БПЛА над территорией Белгородской области