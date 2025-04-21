https://ria.ru/20250421/bespilotniki-2012475311.html

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 21.04.2025

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:23:00+03:00

2025-04-21T11:23:00+03:00

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белгородская область

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безопасность

курская область

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого апреля т.г. в период с 09.10 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250419/vsu-2012266351.html

белгородская область

курская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, курская область