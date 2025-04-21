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Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 21.04.2025
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11:23 21.04.2025 (обновлено: 11:31 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/bespilotniki-2012475311.html
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 21.04.2025
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
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белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
курская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого апреля т.г. в период с 09.10 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250419/vsu-2012266351.html
белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, курская область
Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Курская область
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника

ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого апреля т.г. в период с 09.10 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Белгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКурская область
 
 
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