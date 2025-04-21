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Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 21.04.2025
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:23:00+03:00
2025-04-21T11:23:00+03:00
2025-04-21T11:31:00+03:00
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
курская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого апреля т.г. в период с 09.10 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250419/vsu-2012266351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, курская область
Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Курская область
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями