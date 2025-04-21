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СМИ: демократы проигнорировали Байдена в пасхальном послании - РИА Новости, 21.04.2025
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02:22 21.04.2025 (обновлено: 02:23 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/bayden-2012432421.html
СМИ: демократы проигнорировали Байдена в пасхальном послании
СМИ: демократы проигнорировали Байдена в пасхальном послании - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ: демократы проигнорировали Байдена в пасхальном послании
Демократическая партия США опубликовала пасхальное поздравление, которое сопровождалось архивными фотографиями последних президентов-демократов, за исключением... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T02:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Демократическая партия США опубликовала пасхальное поздравление, которое сопровождалось архивными фотографиями последних президентов-демократов, за исключением бывшего американского лидера Джо Байдена, сообщает американский телеканал Fox News. "В воскресенье утром официальный аккаунт демократов на сайте X поздравил своих подписчиков с Пасхой, поделившись фотографиями бывших президентов... Однако, как заметили некоторые консервативные критики, в этом сообщении не было упоминания о Байдене", - отмечает телеканал. Сообщение сопровождалось фотографиями бывших президентов США: Барака Обамы, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Кеннеди. На этих кадрах они были запечатлены в кругу своих семей во время празднования Пасхи в то время, когда они занимали свои должности. Согласно справочному центру социальной сети Х, пользователи могут выбрать только от одной до четырех фотографий для публикации одновременно. Позднее в аккаунтах партии в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) и Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) были опубликованы фотографии Байдена в компании его супруги Джилл Байден и пасхального зайца. Таким образом, все пять президентов-демократов были представлены в хронологическом порядке. Национальный комитет Демократической партии отказался от комментария по этой ситуации, когда Fox News обратился к нему с соответствующим запросом. Как написала 20 апреля газета Hill, представители Демократической партии выразили желание, чтобы Байден и его супруга ограничили свои публичные выступления, чтобы не портить имидж партии. Это связано с тем, что среди демократов наблюдается высокий уровень недовольства или безразличия по отношению к ним, уточняет издание.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250420/bayden-2012344354.html
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в мире, сша, россия, джо байден, барак обама, билл клинтон, facebook
В мире, США, Россия, Джо Байден, Барак Обама, Билл Клинтон, Facebook
СМИ: демократы проигнорировали Байдена в пасхальном послании

Fox News: демократы проигнорировали Байдена в пасхальном послании

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Демократическая партия США опубликовала пасхальное поздравление, которое сопровождалось архивными фотографиями последних президентов-демократов, за исключением бывшего американского лидера Джо Байдена, сообщает американский телеканал Fox News.
"В воскресенье утром официальный аккаунт демократов на сайте X поздравил своих подписчиков с Пасхой, поделившись фотографиями бывших президентов... Однако, как заметили некоторые консервативные критики, в этом сообщении не было упоминания о Байдене", - отмечает телеканал.
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Сообщение сопровождалось фотографиями бывших президентов США: Барака Обамы, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Кеннеди. На этих кадрах они были запечатлены в кругу своих семей во время празднования Пасхи в то время, когда они занимали свои должности.
Согласно справочному центру социальной сети Х, пользователи могут выбрать только от одной до четырех фотографий для публикации одновременно.
Позднее в аккаунтах партии в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) и Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) были опубликованы фотографии Байдена в компании его супруги Джилл Байден и пасхального зайца. Таким образом, все пять президентов-демократов были представлены в хронологическом порядке.
Национальный комитет Демократической партии отказался от комментария по этой ситуации, когда Fox News обратился к нему с соответствующим запросом.
Как написала 20 апреля газета Hill, представители Демократической партии выразили желание, чтобы Байден и его супруга ограничили свои публичные выступления, чтобы не портить имидж партии. Это связано с тем, что среди демократов наблюдается высокий уровень недовольства или безразличия по отношению к ним, уточняет издание.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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