https://ria.ru/20250421/bashkirija-2012472671.html

В Башкирии задержали подозреваемых в похищении 150 миллионов рублей

В Башкирии задержали подозреваемых в похищении 150 миллионов рублей - РИА Новости, 21.04.2025

В Башкирии задержали подозреваемых в похищении 150 миллионов рублей

В Башкирии полицейские задержали мошенников, похитивших у более 160 человек около 150 миллионов рублей под видом инвестиций, сообщила представитель МВД Ирина... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:12:00+03:00

2025-04-21T11:12:00+03:00

2025-04-21T17:26:00+03:00

происшествия

россия

салават

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Башкирии полицейские задержали мошенников, похитивших у более 160 человек около 150 миллионов рублей под видом инвестиций, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Обманывали граждан, обещая высокий доход, однако на деле похищали их денежные средства. В Башкортостане мои коллеги из УЭБиПК республиканского МВД задержали подозреваемых в мошенничестве под видом инвестирования", — написала она. Как выяснило следствие, двое злоумышленников создали инвестиционную фирму, один из них возглавил организацию, второй стал директором филиала в Салавате. Затем они развернули в интернете активную рекламную кампанию. Аферисты убеждали клиентов, что их деньги вложат в высокодоходные проекты, с прибыли от которых будут выплачиваться проценты. На самом деле люди получали деньги из собственных средств и вкладов новых участников. "От действий криминального дуэта пострадали более 160 человек, общий ущерб составил порядка 150 миллионов рублей", — уточнила Волк. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых по местам жительства. Во время обысков у них изъяли банковские карты, компьютеры, электронные носители информации и иномарку. Против фигурантов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Суд отправил обоих под стражу.

https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html

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происшествия, россия, салават, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)