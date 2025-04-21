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В Башкирии задержали подозреваемых в похищении 150 миллионов рублей - РИА Новости, 21.04.2025
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11:12 21.04.2025 (обновлено: 17:26 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/bashkirija-2012472671.html
В Башкирии задержали подозреваемых в похищении 150 миллионов рублей
В Башкирии задержали подозреваемых в похищении 150 миллионов рублей - РИА Новости, 21.04.2025
В Башкирии задержали подозреваемых в похищении 150 миллионов рублей
В Башкирии полицейские задержали мошенников, похитивших у более 160 человек около 150 миллионов рублей под видом инвестиций, сообщила представитель МВД Ирина... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:12:00+03:00
2025-04-21T17:26:00+03:00
происшествия
россия
салават
ирина волк
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Башкирии полицейские задержали мошенников, похитивших у более 160 человек около 150 миллионов рублей под видом инвестиций, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Обманывали граждан, обещая высокий доход, однако на деле похищали их денежные средства. В Башкортостане мои коллеги из УЭБиПК республиканского МВД задержали подозреваемых в мошенничестве под видом инвестирования", — написала она. Как выяснило следствие, двое злоумышленников создали инвестиционную фирму, один из них возглавил организацию, второй стал директором филиала в Салавате. Затем они развернули в интернете активную рекламную кампанию. Аферисты убеждали клиентов, что их деньги вложат в высокодоходные проекты, с прибыли от которых будут выплачиваться проценты. На самом деле люди получали деньги из собственных средств и вкладов новых участников. "От действий криминального дуэта пострадали более 160 человек, общий ущерб составил порядка 150 миллионов рублей", — уточнила Волк. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых по местам жительства. Во время обысков у них изъяли банковские карты, компьютеры, электронные носители информации и иномарку. Против фигурантов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Суд отправил обоих под стражу.
https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html
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происшествия, россия, салават, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Салават, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Башкирии задержали подозреваемых в похищении 150 миллионов рублей

В Башкирии задержали подозреваемых в похищении у 160 человек 150 млн руб

© Ирина Волк/TelegramЗадержание мошенников в Башкирии
Задержание мошенников в Башкирии - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Ирина Волк/Telegram
Задержание мошенников в Башкирии
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Башкирии полицейские задержали мошенников, похитивших у более 160 человек около 150 миллионов рублей под видом инвестиций, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Обманывали граждан, обещая высокий доход, однако на деле похищали их денежные средства. В Башкортостане мои коллеги из УЭБиПК республиканского МВД задержали подозреваемых в мошенничестве под видом инвестирования", — написала она.
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Как выяснило следствие, двое злоумышленников создали инвестиционную фирму, один из них возглавил организацию, второй стал директором филиала в Салавате. Затем они развернули в интернете активную рекламную кампанию. Аферисты убеждали клиентов, что их деньги вложат в высокодоходные проекты, с прибыли от которых будут выплачиваться проценты. На самом деле люди получали деньги из собственных средств и вкладов новых участников.
"От действий криминального дуэта пострадали более 160 человек, общий ущерб составил порядка 150 миллионов рублей", — уточнила Волк.
Полицейские при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых по местам жительства. Во время обысков у них изъяли банковские карты, компьютеры, электронные носители информации и иномарку.
Против фигурантов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Суд отправил обоих под стражу.
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ПроисшествияРоссияСалаватИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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