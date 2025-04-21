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Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу - РИА Новости, 21.04.2025
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20:56 21.04.2025 (обновлено: 21:07 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/barabash-2012614628.html
Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу
Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу - РИА Новости, 21.04.2025
Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в распространении фейков об армии РФ кинокритику Екатерине Барабаш* на арест, она объявлена в розыск, сообщает... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:56:00+03:00
2025-04-21T21:07:00+03:00
москва
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Суд изменил меру пресечения обвиняемой в распространении фейков об армии РФ кинокритику Екатерине Барабаш* на арест, она объявлена в розыск, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН по Москве.&quot;Тринадцатого апреля сотрудниками ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН посредством системы электронного мониторинга выявлено нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста гражданкой Е. Барабаш*&quot;, - говорится в сообщении.По данным ведомства, по прибытии к месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста сотрудники не обнаружили Барабаш* дома.Сотрудники УИИ были проинформировали все взаимодействующие органы."Двадцать первого апреля постановлением Пушкинского городского суда Московской области в отношении Е. Барабаш* изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Обвиняемая объявлена в розыск", - уточняется в релизе.В начале апреля Минюст РФ добавил Барабаш* в реестр иноагентов.* Внесена Минюстом в реестр иноагентов
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москва, происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московская область (подмосковье)
Москва, Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московская область (Подмосковье)
Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу

Кинокритика Барабаш объявили в розыск после нарушения условий домашнего ареста

© Страница Екатерины Барабаш в соцсетиЕкатерина Барабаш*
Екатерина Барабаш* - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Страница Екатерины Барабаш в соцсети
Екатерина Барабаш*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Суд изменил меру пресечения обвиняемой в распространении фейков об армии РФ кинокритику Екатерине Барабаш* на арест, она объявлена в розыск, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН по Москве.
«

"Тринадцатого апреля сотрудниками ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН посредством системы электронного мониторинга выявлено нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста гражданкой Е. Барабаш*", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по прибытии к месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста сотрудники не обнаружили Барабаш* дома.
Сотрудники УИИ были проинформировали все взаимодействующие органы.
"Двадцать первого апреля постановлением Пушкинского городского суда Московской области в отношении Е. Барабаш* изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Обвиняемая объявлена в розыск", - уточняется в релизе.
В начале апреля Минюст РФ добавил Барабаш* в реестр иноагентов.
* Внесена Минюстом в реестр иноагентов
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МоскваПроисшествияРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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