https://ria.ru/20250421/barabash-2012614628.html
Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу
Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу - РИА Новости, 21.04.2025
Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в распространении фейков об армии РФ кинокритику Екатерине Барабаш* на арест, она объявлена в розыск, сообщает... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:56:00+03:00
2025-04-21T20:56:00+03:00
2025-04-21T21:07:00+03:00
москва
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Суд изменил меру пресечения обвиняемой в распространении фейков об армии РФ кинокритику Екатерине Барабаш* на арест, она объявлена в розыск, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН по Москве."Тринадцатого апреля сотрудниками ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН посредством системы электронного мониторинга выявлено нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста гражданкой Е. Барабаш*", - говорится в сообщении.По данным ведомства, по прибытии к месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста сотрудники не обнаружили Барабаш* дома.Сотрудники УИИ были проинформировали все взаимодействующие органы."Двадцать первого апреля постановлением Пушкинского городского суда Московской области в отношении Е. Барабаш* изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Обвиняемая объявлена в розыск", - уточняется в релизе.В начале апреля Минюст РФ добавил Барабаш* в реестр иноагентов.* Внесена Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250308/barabash-2003756735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московская область (подмосковье)
Москва, Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московская область (Подмосковье)
Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу
Кинокритика Барабаш объявили в розыск после нарушения условий домашнего ареста