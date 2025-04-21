https://ria.ru/20250421/barabash-2012614628.html

Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу

Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу - РИА Новости, 21.04.2025

Суд изменил меру пресечения Барабаш* на заключение под стражу

Суд изменил меру пресечения обвиняемой в распространении фейков об армии РФ кинокритику Екатерине Барабаш* на арест, она объявлена в розыск, сообщает... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:56:00+03:00

2025-04-21T20:56:00+03:00

2025-04-21T21:07:00+03:00

москва

происшествия

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Суд изменил меру пресечения обвиняемой в распространении фейков об армии РФ кинокритику Екатерине Барабаш* на арест, она объявлена в розыск, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН по Москве."Тринадцатого апреля сотрудниками ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН посредством системы электронного мониторинга выявлено нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста гражданкой Е. Барабаш*", - говорится в сообщении.По данным ведомства, по прибытии к месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста сотрудники не обнаружили Барабаш* дома.Сотрудники УИИ были проинформировали все взаимодействующие органы."Двадцать первого апреля постановлением Пушкинского городского суда Московской области в отношении Е. Барабаш* изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Обвиняемая объявлена в розыск", - уточняется в релизе.В начале апреля Минюст РФ добавил Барабаш* в реестр иноагентов.* Внесена Минюстом в реестр иноагентов

https://ria.ru/20250308/barabash-2003756735.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московская область (подмосковье)