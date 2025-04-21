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Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей - РИА Новости, 21.04.2025
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10:43 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/bakalchuk-2012467089.html
Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей
Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей - РИА Новости, 21.04.2025
Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей
Долг Владислава Бакальчука перед основательницей Wildberries Татьяной Ким по решению Савеловского суда составил 217 миллионов рублей, Ким сохранила за собой... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:43:00+03:00
2025-04-21T10:43:00+03:00
москва
люберцы
зарайск
татьяна ким (бакальчук)
владислав бакальчук
wildberries
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Долг Владислава Бакальчука перед основательницей Wildberries Татьяной Ким по решению Савеловского суда составил 217 миллионов рублей, Ким сохранила за собой полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах, говорится в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ. "Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Татьяна Ким сохранила полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах… Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", - сказано в сообщении. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Основным видом деятельности АО "Подольск Логистика" является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Савеловский суд на прошлой неделе вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. По решению судьи, 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании.
https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html
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москва, люберцы, зарайск, татьяна ким (бакальчук), владислав бакальчук, wildberries, происшествия
Москва, Люберцы, Зарайск, Татьяна Ким (Бакальчук), Владислав Бакальчук, Wildberries, Происшествия
Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей

Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей после раздела имущества

© Фото : Владислав Бакальчук/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Владислав Бакальчук/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Долг Владислава Бакальчука перед основательницей Wildberries Татьяной Ким по решению Савеловского суда составил 217 миллионов рублей, Ким сохранила за собой полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах, говорится в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ.
"Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Татьяна Ким сохранила полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах… Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", - сказано в сообщении.
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Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах.
Основным видом деятельности АО "Подольск Логистика" является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
Савеловский суд на прошлой неделе вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. По решению судьи, 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании.
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