Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей
Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей после раздела имущества
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Долг Владислава Бакальчука перед основательницей Wildberries Татьяной Ким по решению Савеловского суда составил 217 миллионов рублей, Ким сохранила за собой полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах, говорится в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ.
"Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Татьяна Ким сохранила полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах… Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", - сказано в сообщении.
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Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах.
Основным видом деятельности АО "Подольск Логистика" является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
Савеловский суд на прошлой неделе вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. По решению судьи, 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании.
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