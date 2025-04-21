https://ria.ru/20250421/bakalchuk-2012467089.html

Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей

Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей - РИА Новости, 21.04.2025

Бакальчука обязали выплатить Ким 217 миллионов рублей

Долг Владислава Бакальчука перед основательницей Wildberries Татьяной Ким по решению Савеловского суда составил 217 миллионов рублей, Ким сохранила за собой... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:43:00+03:00

2025-04-21T10:43:00+03:00

2025-04-21T10:43:00+03:00

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татьяна ким (бакальчук)

владислав бакальчук

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Долг Владислава Бакальчука перед основательницей Wildberries Татьяной Ким по решению Савеловского суда составил 217 миллионов рублей, Ким сохранила за собой полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах, говорится в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ. "Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Татьяна Ким сохранила полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах… Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", - сказано в сообщении. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Основным видом деятельности АО "Подольск Логистика" является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Савеловский суд на прошлой неделе вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. По решению судьи, 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании.

https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, люберцы, зарайск, татьяна ким (бакальчук), владислав бакальчук, wildberries, происшествия