Рейтинг@Mail.ru
Программу льготного автокредитования расширят - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 21.04.2025 (обновлено: 00:59 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/avtokreditovanie-2012429302.html
Программу льготного автокредитования расширят
Программу льготного автокредитования расширят - РИА Новости, 21.04.2025
Программу льготного автокредитования расширят
Минпромторг России намерен восстановить программу льготного автокредитования для семей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:57:00+03:00
2025-04-21T00:59:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
максим соколов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минпромторг России намерен восстановить программу льготного автокредитования для семей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова."Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль", — сказал он.Как уточнил президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов, данная мера может заработать до конца апреля."В Минпромторге рассчитывают, что расширение программы льготного автокредитования даст позитивный эффект и ситуация на авторынке несколько улучшится", — говорится в материале.Программа льготного кредитования в 2025 году ориентирована на поддержку отечественного автопрома, а также автомобилей, произведенных или адаптированных для эксплуатации в России.Льготные условия автокредита распространяются только на новые машины, автомобиль с пробегом приобрести по госпрограмме нельзя.Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до двух миллионов рублей, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объёме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов
https://ria.ru/20241211/pravitelstvo-1988623082.html
https://ria.ru/20240926/bank-1974957717.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон алиханов, максим соколов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Максим Соколов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ
Программу льготного автокредитования расширят

"Ъ": программу льготного автокредитования расширят на семьи с детьми

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минпромторг России намерен восстановить программу льготного автокредитования для семей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова.
"Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль", — сказал он.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На льготные программы автокредитования выделят 18 миллиардов рублей
11 декабря 2024, 15:51
Как уточнил президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов, данная мера может заработать до конца апреля.
Минпромторге рассчитывают, что расширение программы льготного автокредитования даст позитивный эффект и ситуация на авторынке несколько улучшится", — говорится в материале.
Программа льготного кредитования в 2025 году ориентирована на поддержку отечественного автопрома, а также автомобилей, произведенных или адаптированных для эксплуатации в России.
Льготные условия автокредита распространяются только на новые машины, автомобиль с пробегом приобрести по госпрограмме нельзя.
Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до двух миллионов рублей, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объёме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ЦБ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования
26 сентября 2024, 22:46
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМаксим СоколовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала