Программу льготного автокредитования расширят
"Ъ": программу льготного автокредитования расширят на семьи с детьми
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минпромторг России намерен восстановить программу льготного автокредитования для семей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова.
"Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль", — сказал он.
На льготные программы автокредитования выделят 18 миллиардов рублей
11 декабря 2024, 15:51
Как уточнил президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов, данная мера может заработать до конца апреля.
"В Минпромторге рассчитывают, что расширение программы льготного автокредитования даст позитивный эффект и ситуация на авторынке несколько улучшится", — говорится в материале.
Программа льготного кредитования в 2025 году ориентирована на поддержку отечественного автопрома, а также автомобилей, произведенных или адаптированных для эксплуатации в России.
Льготные условия автокредита распространяются только на новые машины, автомобиль с пробегом приобрести по госпрограмме нельзя.
Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до двух миллионов рублей, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объёме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов
ЦБ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования
26 сентября 2024, 22:46