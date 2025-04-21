https://ria.ru/20250421/avtokreditovanie-2012429302.html

Программу льготного автокредитования расширят

Программу льготного автокредитования расширят - РИА Новости, 21.04.2025

Программу льготного автокредитования расширят

Минпромторг России намерен восстановить программу льготного автокредитования для семей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:57:00+03:00

2025-04-21T00:57:00+03:00

2025-04-21T00:59:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

максим соколов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минпромторг России намерен восстановить программу льготного автокредитования для семей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова."Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль", — сказал он.Как уточнил президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов, данная мера может заработать до конца апреля."В Минпромторге рассчитывают, что расширение программы льготного автокредитования даст позитивный эффект и ситуация на авторынке несколько улучшится", — говорится в материале.Программа льготного кредитования в 2025 году ориентирована на поддержку отечественного автопрома, а также автомобилей, произведенных или адаптированных для эксплуатации в России.Льготные условия автокредита распространяются только на новые машины, автомобиль с пробегом приобрести по госпрограмме нельзя.Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до двух миллионов рублей, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объёме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов

https://ria.ru/20241211/pravitelstvo-1988623082.html

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экономика, россия, антон алиханов, максим соколов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз