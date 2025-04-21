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Житель Архангельска выиграл 17 исков из-за опоздания автобусов - РИА Новости, 21.04.2025
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22:09 21.04.2025
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Житель Архангельска выиграл 17 исков из-за опоздания автобусов
Житель Архангельска выиграл 17 исков из-за опоздания автобусов - РИА Новости, 21.04.2025
Житель Архангельска выиграл 17 исков из-за опоздания автобусов
Соломбальский районный суд города Архангельска в январе-марте вынес 17 решений по искам жителя Архангельска, которому опоздание общественного транспорта нанесло РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:09:00+03:00
2025-04-21T22:09:00+03:00
архангельск
общество
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МУРМАНСК, 21 апр – РИА Новости. Соломбальский районный суд города Архангельска в январе-марте вынес 17 решений по искам жителя Архангельска, которому опоздание общественного транспорта нанесло "нравственные страдания", и постановил в каждом случае возместить ущерб истцу на 2 тысячи рублей, а также оштрафовать транспортную компанию, говорится в сообщении суда. "Основанием для обращений в суд во всех случаях являлось нарушение транспортной компанией, осуществляющей регулярные перевозки пассажиров, установленного расписания движения автобусов", - говорится в сообщении. Как отметили в суде, при рассмотрении дел судьи учитывали конкретные обстоятельства, выясняли причины, по которой транспортная компания допускала опоздания общественного транспорта, обстоятельства, при которых это происходило. "Оценивая перенесённые истцом страдания, связанные с нарушением его прав как потребителя, руководствуясь принципами соразмерности, разумности и справедливости, компенсация морального вреда, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, определена судом во всех случаях равной двум тысячам рублей", - пояснили в суде. Также в соответствии с положениями закона о защите прав потребителей по каждому делу с ответчика в пользу истца взыскан штраф в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.
https://ria.ru/20241206/idei-1987767044.html
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архангельск, общество
Архангельск, Общество
Житель Архангельска выиграл 17 исков из-за опоздания автобусов

Суд возместил жителю Архангельска моральный ущерб за опоздание автобусов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дорожный знак "Остановка автобуса". Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 апр – РИА Новости. Соломбальский районный суд города Архангельска в январе-марте вынес 17 решений по искам жителя Архангельска, которому опоздание общественного транспорта нанесло "нравственные страдания", и постановил в каждом случае возместить ущерб истцу на 2 тысячи рублей, а также оштрафовать транспортную компанию, говорится в сообщении суда.
"Основанием для обращений в суд во всех случаях являлось нарушение транспортной компанией, осуществляющей регулярные перевозки пассажиров, установленного расписания движения автобусов", - говорится в сообщении.
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Как отметили в суде, при рассмотрении дел судьи учитывали конкретные обстоятельства, выясняли причины, по которой транспортная компания допускала опоздания общественного транспорта, обстоятельства, при которых это происходило.
"Оценивая перенесённые истцом страдания, связанные с нарушением его прав как потребителя, руководствуясь принципами соразмерности, разумности и справедливости, компенсация морального вреда, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, определена судом во всех случаях равной двум тысячам рублей", - пояснили в суде.
Также в соответствии с положениями закона о защите прав потребителей по каждому делу с ответчика в пользу истца взыскан штраф в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.
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