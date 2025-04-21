https://ria.ru/20250421/avtobus-2012444036.html

В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек

В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек - РИА Новости, 21.04.2025

В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек

Междугородний рейсовый автобус, следовавший из пограничного с Лаосом таиландского города Нонгкхай в приморскую провинцию Районг, попал в ДТП на трассе и сгорел, РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:31:00+03:00

2025-04-21T08:31:00+03:00

2025-04-21T08:31:00+03:00

в мире

лаос

таиланд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_72a3c175558c9e0fdc42ab3133a41f88.jpg

БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости. Междугородний рейсовый автобус, следовавший из пограничного с Лаосом таиландского города Нонгкхай в приморскую провинцию Районг, попал в ДТП на трассе и сгорел, погибли 7 человек, более 40 человек получили травмы, сообщает в понедельник газета "Тхаи Рат". "Вероятнее всего, у автобуса не сработали тормоза, так как при спуске с горы он на полной скорости врезался в прицеп грузового автомобиля, груженого тапиокой. После столкновения возник пожар. На месте погибли 7 человек, 53 человека были спасены из горящего автобуса, 41 из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении газеты. Авария произошла около двух часов ночи с воскресенья на понедельник (22.00 мск воскресенья). Издание сообщает, что среди погибших оказались оба водителя, основной и сменный, и один ребенок. Спасатели и полиция прибыли на место аварии через 15 минут после столкновения. До их прибытия водители проезжавших мимо машин начали помогать извлекать пострадавших из автобуса, а когда через 7 минут после столкновения начался пожар, тушили его огнетушителями из своих автомобилей, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250420/dtp-2012424140.html

https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html

лаос

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лаос, таиланд