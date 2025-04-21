https://ria.ru/20250421/avtobus-2012444036.html
В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек
В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек - РИА Новости, 21.04.2025
В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек
Междугородний рейсовый автобус, следовавший из пограничного с Лаосом таиландского города Нонгкхай в приморскую провинцию Районг, попал в ДТП на трассе и сгорел, РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:31:00+03:00
2025-04-21T08:31:00+03:00
2025-04-21T08:31:00+03:00
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БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости. Междугородний рейсовый автобус, следовавший из пограничного с Лаосом таиландского города Нонгкхай в приморскую провинцию Районг, попал в ДТП на трассе и сгорел, погибли 7 человек, более 40 человек получили травмы, сообщает в понедельник газета "Тхаи Рат". "Вероятнее всего, у автобуса не сработали тормоза, так как при спуске с горы он на полной скорости врезался в прицеп грузового автомобиля, груженого тапиокой. После столкновения возник пожар. На месте погибли 7 человек, 53 человека были спасены из горящего автобуса, 41 из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении газеты. Авария произошла около двух часов ночи с воскресенья на понедельник (22.00 мск воскресенья). Издание сообщает, что среди погибших оказались оба водителя, основной и сменный, и один ребенок. Спасатели и полиция прибыли на место аварии через 15 минут после столкновения. До их прибытия водители проезжавших мимо машин начали помогать извлекать пострадавших из автобуса, а когда через 7 минут после столкновения начался пожар, тушили его огнетушителями из своих автомобилей, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250420/dtp-2012424140.html
https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лаос, таиланд
В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек
В Таиланде автобус попал в ДТП и сгорел, погибли семь человек
БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости.
Междугородний рейсовый автобус, следовавший из пограничного с Лаосом таиландского города Нонгкхай в приморскую провинцию Районг, попал в ДТП на трассе и сгорел, погибли 7 человек, более 40 человек получили травмы, сообщает в понедельник газета "Тхаи Рат
".
"Вероятнее всего, у автобуса не сработали тормоза, так как при спуске с горы он на полной скорости врезался в прицеп грузового автомобиля, груженого тапиокой. После столкновения возник пожар. На месте погибли 7 человек, 53 человека были спасены из горящего автобуса, 41 из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении газеты.
Авария произошла около двух часов ночи с воскресенья на понедельник (22.00 мск воскресенья). Издание сообщает, что среди погибших оказались оба водителя, основной и сменный, и один ребенок.
Спасатели и полиция прибыли на место аварии через 15 минут после столкновения. До их прибытия водители проезжавших мимо машин начали помогать извлекать пострадавших из автобуса, а когда через 7 минут после столкновения начался пожар, тушили его огнетушителями из своих автомобилей, говорится в сообщении.