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Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ataka-2012629535.html
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 21.04.2025
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:57:00+03:00
2025-04-21T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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