https://ria.ru/20250421/ataka-2012629535.html

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 21.04.2025

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:57:00+03:00

2025-04-21T23:57:00+03:00

2025-04-21T23:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стирол

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол