https://ria.ru/20250421/ataka-2012629535.html
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 21.04.2025
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:57:00+03:00
2025-04-21T23:57:00+03:00
2025-04-21T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе