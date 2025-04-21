https://ria.ru/20250421/ataka-2012618911.html

При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека

При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 21.04.2025

При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека

Два человека ранены при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:55:00+03:00

2025-04-21T21:55:00+03:00

2025-04-21T21:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Два человека ранены при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В селе Грозовое Васильевского муниципального округа Запорожской области в результате атаки БПЛА нацистов ранены двое местных мирных жителей", - написал Рогов в Telegram-канале. По его словам, пострадавшие с травмами средней тяжести доставлены в больницы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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Наталья Макарова

в мире, запорожская область, россия, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины