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При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека
При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 21.04.2025
При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека
Два человека ранены при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:55:00+03:00
2025-04-21T21:55:00+03:00
2025-04-21T21:55:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Два человека ранены при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В селе Грозовое Васильевского муниципального округа Запорожской области в результате атаки БПЛА нацистов ранены двое местных мирных жителей", - написал Рогов в Telegram-канале. По его словам, пострадавшие с травмами средней тяжести доставлены в больницы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека
Рогов: при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области ранены два человека