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При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:55 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ataka-2012618911.html
При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека
При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 21.04.2025
При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека
Два человека ранены при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:55:00+03:00
2025-04-21T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Два человека ранены при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В селе Грозовое Васильевского муниципального округа Запорожской области в результате атаки БПЛА нацистов ранены двое местных мирных жителей", - написал Рогов в Telegram-канале. По его словам, пострадавшие с травмами средней тяжести доставлены в больницы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, запорожская область, россия, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на село в Запорожской области пострадали два человека

Рогов: при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области ранены два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Два человека ранены при атаке ВСУ на село Грозовое в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"В селе Грозовое Васильевского муниципального округа Запорожской области в результате атаки БПЛА нацистов ранены двое местных мирных жителей", - написал Рогов в Telegram-канале.
По его словам, пострадавшие с травмами средней тяжести доставлены в больницы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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