Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике
Патрушев заявил, что Россия готова к конкуренции с США в Арктике
Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия готова к конкуренции с США в Арктике, Москва при этом исходит из того, что международное право полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над Северным морским путем, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Мы к этому готовы, хотя и исходим из того, что международное право, в том числе сложившаяся в Арктике историческая практика, полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над трассой Северного морского пути", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту" на вопрос, не вступят ли намерения США развивать арктические морские коммуникации в противоречие с российскими планами в регионе.
"Позиции России в Арктике сегодня очень сильны, и по многим аспектам у нас имеется такой задел, которого и близко нет ни у кого в мире. Взять хотя бы уникальный ледокольный флот. На состоявшемся недавно в Мурманске международном Арктическом форуме активно обсуждался комплексный проект развития Арктической зоны и Северного морского пути. Сегодня мы уже говорим о СМП не как об отдельной национальной транспортной коммуникации, а как о составной части Трансарктического транспортного коридора, связывающего Запад и Восток", - добавил помощник президента.
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