https://ria.ru/20250421/arktika-2012581944.html

Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике

Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025

Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике

Россия готова к конкуренции с США в Арктике, Москва при этом исходит из того, что международное право полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:06:00+03:00

2025-04-21T18:06:00+03:00

2025-04-21T18:06:00+03:00

россия

арктика

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николай патрушев

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия готова к конкуренции с США в Арктике, Москва при этом исходит из того, что международное право полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над Северным морским путем, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Мы к этому готовы, хотя и исходим из того, что международное право, в том числе сложившаяся в Арктике историческая практика, полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над трассой Северного морского пути", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту" на вопрос, не вступят ли намерения США развивать арктические морские коммуникации в противоречие с российскими планами в регионе. "Позиции России в Арктике сегодня очень сильны, и по многим аспектам у нас имеется такой задел, которого и близко нет ни у кого в мире. Взять хотя бы уникальный ледокольный флот. На состоявшемся недавно в Мурманске международном Арктическом форуме активно обсуждался комплексный проект развития Арктической зоны и Северного морского пути. Сегодня мы уже говорим о СМП не как об отдельной национальной транспортной коммуникации, а как о составной части Трансарктического транспортного коридора, связывающего Запад и Восток", - добавил помощник президента.

https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html

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россия, арктика, сша, николай патрушев