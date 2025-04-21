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Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025
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18:06 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/arktika-2012581944.html
Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике
Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике
Россия готова к конкуренции с США в Арктике, Москва при этом исходит из того, что международное право полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:06:00+03:00
2025-04-21T18:06:00+03:00
россия
арктика
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия готова к конкуренции с США в Арктике, Москва при этом исходит из того, что международное право полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над Северным морским путем, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Мы к этому готовы, хотя и исходим из того, что международное право, в том числе сложившаяся в Арктике историческая практика, полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над трассой Северного морского пути", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту" на вопрос, не вступят ли намерения США развивать арктические морские коммуникации в противоречие с российскими планами в регионе. "Позиции России в Арктике сегодня очень сильны, и по многим аспектам у нас имеется такой задел, которого и близко нет ни у кого в мире. Взять хотя бы уникальный ледокольный флот. На состоявшемся недавно в Мурманске международном Арктическом форуме активно обсуждался комплексный проект развития Арктической зоны и Северного морского пути. Сегодня мы уже говорим о СМП не как об отдельной национальной транспортной коммуникации, а как о составной части Трансарктического транспортного коридора, связывающего Запад и Восток", - добавил помощник президента.
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россия, арктика, сша, николай патрушев
Россия, Арктика, США, Николай Патрушев
Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике

Патрушев заявил, что Россия готова к конкуренции с США в Арктике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия готова к конкуренции с США в Арктике, Москва при этом исходит из того, что международное право полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над Северным морским путем, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Мы к этому готовы, хотя и исходим из того, что международное право, в том числе сложившаяся в Арктике историческая практика, полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над трассой Северного морского пути", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту" на вопрос, не вступят ли намерения США развивать арктические морские коммуникации в противоречие с российскими планами в регионе.
"Позиции России в Арктике сегодня очень сильны, и по многим аспектам у нас имеется такой задел, которого и близко нет ни у кого в мире. Взять хотя бы уникальный ледокольный флот. На состоявшемся недавно в Мурманске международном Арктическом форуме активно обсуждался комплексный проект развития Арктической зоны и Северного морского пути. Сегодня мы уже говорим о СМП не как об отдельной национальной транспортной коммуникации, а как о составной части Трансарктического транспортного коридора, связывающего Запад и Восток", - добавил помощник президента.
Арктика - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике
5 апреля, 04:21
 
РоссияАрктикаСШАНиколай Патрушев
 
 
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