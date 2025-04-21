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На Смоленской АЭС завершили плановый ремонт с модернизацией оборудования
На Смоленской АЭС завершили плановый ремонт с модернизацией оборудования - РИА Новости, 21.04.2025
На Смоленской АЭС завершили плановый ремонт с модернизацией оборудования
Плановый ремонт с модернизацией оборудования завершен на энергоблоке №2 Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:22:00+03:00
2025-04-21T14:22:00+03:00
2025-04-21T14:26:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Плановый ремонт с модернизацией оборудования завершен на энергоблоке №2 Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба станции. "На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования. Энергоблок №2… включен в сеть после завершения планового ремонта", - говорится в сообщении. Уточняется, что энергоблок находился в плановом ремонте с 8 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном "Росэнергоатом". "Весь объем запланированных ремонтных работ, важных для повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности, включая операции по внутриреакторному контролю и модернизации, специалисты выполнили успешно", - цитирует пресс-служба директора Смоленской АЭС Павла Лубенского. Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.
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смоленская область, смоленск, смоленская аэс, росэнергоатом
Смоленская область, Смоленск, Смоленская АЭС, Росэнергоатом
На Смоленской АЭС завершили плановый ремонт с модернизацией оборудования
На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершили ремонт с модернизацией оборудования